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07.04.2017 12:22 Отборочные туры «Синей птицы» пройдут в ГТРК «Тула» и школе им. Райхеля





| фото | «Синяя птица» летит по стране в поисках новых талантов. Впервые отборочные туры всероссийского открытого конкурса «Синяя птица» будут проходить не в Москве, а в регионах. В Центральном федеральном округе это всего четыре города - Курск, Воронеж, Ярославль и Тула.



14 апреля 2017 года в Тульскую областную детскую музыкальную школу им. Г. З. Райхеля приглашаются исполнители на музыкальных инструментах. Начало прослушиваний в 10 часов. Адрес: Тула, проспект Ленина, д. 95 а.



15 апреля 2017 года в Государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Тула» приглашаются участники всех остальных номинаций. Начало прослушиваний в 10 часов. Адрес: Тула, улица Староникитская, 1.



Внимание! Музыкальные инструменты необходимо приносить свои. Если требуется музыкальное сопровождения для номера, то его нужно принести на флешке, которую необходимо подписать. Одна флешка=одно музыкальное произведение.



Участники прослушиваний будут обеспечены питьевой водой.



Телефон для справок: (4872) 33-11-80.





