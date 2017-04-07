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НОВОСТИ | Общество



07.04.2017 12:22 Отборочные туры «Синей птицы» пройдут в ГТРК «Тула» и школе им. Райхеля



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«Синяя птица» летит по стране в поисках новых талантов. Впервые отборочные туры всероссийского открытого конкурса «Синяя птица» будут проходить не в Москве, а в регионах. В Центральном федеральном округе это всего четыре города - Курск, Воронеж, Ярославль и Тула.

14 апреля 2017 года в Тульскую областную детскую музыкальную школу им. Г. З. Райхеля приглашаются исполнители на музыкальных инструментах. Начало прослушиваний в 10 часов. Адрес: Тула, проспект Ленина, д. 95 а.

15 апреля 2017 года в Государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Тула» приглашаются участники всех остальных номинаций. Начало прослушиваний в 10 часов. Адрес: Тула, улица Староникитская, 1.

Внимание! Музыкальные инструменты необходимо приносить свои. Если требуется музыкальное сопровождения для номера, то его нужно принести на флешке, которую необходимо подписать. Одна флешка=одно музыкальное произведение.

Участники прослушиваний будут обеспечены питьевой водой.

Телефон для справок: (4872) 33-11-80.
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