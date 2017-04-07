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НОВОСТИ | Общество



07.04.2017 11:38 Выплаты по ОСАГО заменят ремонтом машины
Алексей Ерёмин

Выплаты по ОСАГО заменят ремонтом машины

| фото |
Ремонт без купюр. Теперь закон разрешает страховщику не выплачивать владельцу повреждённого автомобиля деньги, а отправлять машину на ремонт в сервисный центр. Важный момент - поправки в закон об ОСАГО были внесены по инициативе Российского союза автостраховщиков.

Заместитель директора страховой компании Максим Руднев считает, что «натуральное возмещение убытков ставит процесс на цивилизованные рельсы. Процесс выгоден и клиентам, и удобнее страховщикам».

Сейчас водитель автомобиля, попавшего в ДТП, получает денежные выплаты от страховой компании виновника аварии по полису ОСАГО за ущерб в размере до 400 тысяч рублей. Новые положения закона предусматривают, что автомобиль со сроком эксплуатации до двух лет будет ремонтироваться на станциях техобслуживания, которые «имеют официальное разрешение от предприятия производителя транспортного средства на ремонт», а все остальные – в других сервисных центрах.

Так же страховая компания самостоятельно будет выбирать сервисный центр для ремонта или замены деталей, узлов и агрегатов автомобиля после ДТП. Директор сервисного центра Эдуард Бобылёв пояснил: «Человек обратился в страховую, ему выдали направление в автосервис, который обязан починить автомобиль, применяя новые запасные части».

По мнению страховщиков, изменения в законе позволят сократить количество мошенничеств в страховой сфере. Одним из плюсов натуральной формы возмещения убытков может стать и то, что ремонт будет оплачиваться без учёта износа деталей, а не как это выглядит сейчас, когда автовладельцы вынуждены доплачивать за новую деталь из своего кармана или искать запчасти, снятые с подержанных автомобилей.
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