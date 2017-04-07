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НОВОСТИ | Общество



07.04.2017 10:55 В Тульский цирк на гастроли привезли поклонников здорового образа жизни
Виктория Живейнова

В Тульский цирк на гастроли привезли поклонников здорового образа жизни

| фото |
Это на арене они такие важные и гордые, настоящие звезды представления – верблюды! А вот те же самые верблюды за кулисами. Этого зовут Байром, он родом из Казахстана. Вместе с ним прогуливаются мини-лошадь Мизинчик из Голландии и лама Ганс из Германии.

Дрессировщик Виктор Шустов рассказал, что «кушают они специальные мюсли, сено, сухарики, морковку, яблоки. Расчесываемся по несколько раз в день, моем шампунем с ног до головы».

Эти симпатяги-медведи – поклонники здорового образа жизни. Судите сами. Питание трехразовое, на завтрак – каша, на обед – овощи. На ужин - овощи и фрукты. Никаких лишних килокалорий. Топтыгины приседают со штангой, мастерски отбивают футбольные атаки.

«У меня есть медведь, ему 34 года. В природе более 15 лет они не живут – принцип естественного отбора , а здесь вовремя покормят, вовремя попоят, вовремя дадут добавки», - рассказал руководитель аттракциона «Созвездие большой медведицы» Ренат Касеев.

Не верите, что такой здоровый образ жизни творит чудеса? Посоревнуйтесь с косолапым, например, в танцах! Сделать это можно прямо во время представления. Вот она загадка дня – кто кого? И даже если не получится перетанцевать мишку, просто пообщаетесь с ним, а также еще с разными животными. Без хорошего настроения точно не уйдете!
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