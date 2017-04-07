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НОВОСТИ | Общество



07.04.2017 09:51 На военной кафедре ТулГУ будут готовить солдат и сержантов запаса
Вести-Тула

На военной кафедре ТулГУ будут готовить солдат и сержантов запаса

| фото |
Чуть более ста студентов в феврале следующего года начнут проходить обучение на военной кафедре в стенах Тульского государственного университета. В октябре 2017 года планируют уже начать отбор студентов.

Профессор кафедры стрелково-пушечного вооружения ТулГУ, доктор технических наук Николай Стариков рассказал, что «мы будем готовить солдат и сержантов запаса. Военная кафедра, которая существовала в нашем университете с 1930 по 2008 год, готовила офицеров запаса. Сейчас потребность именно в таких специалистах. В первую очередь контингент военной кафедры будет комплектоваться за счёт студентов технических специальностей».

Решение о введении военной кафедры в четырёх российских университетах, включая наш Тульский госуниверситет, было принято на очередном заседании Коллегии Министерства обороны России под руководством Сергея Шойгу. Предложение о воссоздании военной кафедры в ТулГУ в 2016 году было поддержано губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, который направил соответствующее письмо в Минобороны.














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