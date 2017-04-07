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07.04.2017 09:51 На военной кафедре ТулГУ будут готовить солдат и сержантов запаса Вести-Тула





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Профессор кафедры стрелково-пушечного вооружения ТулГУ, доктор технических наук Николай Стариков рассказал, что «мы будем готовить солдат и сержантов запаса. Военная кафедра, которая существовала в нашем университете с 1930 по 2008 год, готовила офицеров запаса. Сейчас потребность именно в таких специалистах. В первую очередь контингент военной кафедры будет комплектоваться за счёт студентов технических специальностей».



Решение о введении военной кафедры в четырёх российских университетах, включая наш Тульский госуниверситет, было принято на очередном заседании Коллегии Министерства обороны России под руководством Сергея Шойгу. Предложение о воссоздании военной кафедры в ТулГУ в 2016 году было поддержано губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, который направил соответствующее письмо в Минобороны.



Чуть более ста студентов в феврале следующего года начнут проходить обучение на военной кафедре в стенах Тульского государственного университета. В октябре 2017 года планируют уже начать отбор студентов.Профессор кафедры стрелково-пушечного вооружения ТулГУ, доктор технических наук Николай Стариков рассказал, что «мы будем готовить солдат и сержантов запаса. Военная кафедра, которая существовала в нашем университете с 1930 по 2008 год, готовила офицеров запаса. Сейчас потребность именно в таких специалистах. В первую очередь контингент военной кафедры будет комплектоваться за счёт студентов технических специальностей».Решение о введении военной кафедры в четырёх российских университетах, включая наш Тульский госуниверситет, было принято на очередном заседании Коллегии Министерства обороны России под руководством Сергея Шойгу. Предложение о воссоздании военной кафедры в ТулГУ в 2016 году было поддержано губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, который направил соответствующее письмо в Минобороны.







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