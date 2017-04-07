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07.04.2017 09:41 Опыт тульского уполномоченного по правам человека изучили в Крыму Вести-Тула





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Чаще всего к уполномоченному по правам человека обращаются жители Щекинского, Ефремовского, Кимовского и Узловского районов, а так же городов Тулы, Новомосковска и Донского. Заявителей-женщин в два раза больше, чем мужчин. Опыт тульского уполномоченного был изучен коллегами Центрального федерального округа и Крымом. Особая гордость - проект «Школа правовых знаний».



Как рассказала уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина, «он у нас действует с 2014 года. Мы решили его запустить, когда обнаружили, что на первом месте в нашем мониторинге – жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг. Тогда стало ясно, что что-то в системе правового просвещения надо менять. Мы выиграли более 150 исков в судах против управляющих компаний».



Право на жилье, ЖКХ и медицинское обслуживание - именно эти вопросы интересуют туляков в первую очередь. Статистику обращений к уполномоченному по правам человека в регионе озвучила Галина Фомина, подведя итоги работы за четыре года. Количество обращений растет, по-прежнему на первом месте - нарушение социальных прав.Чаще всего к уполномоченному по правам человека обращаются жители Щекинского, Ефремовского, Кимовского и Узловского районов, а так же городов Тулы, Новомосковска и Донского. Заявителей-женщин в два раза больше, чем мужчин. Опыт тульского уполномоченного был изучен коллегами Центрального федерального округа и Крымом. Особая гордость - проект «Школа правовых знаний».Как рассказала уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина, «он у нас действует с 2014 года. Мы решили его запустить, когда обнаружили, что на первом месте в нашем мониторинге – жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг. Тогда стало ясно, что что-то в системе правового просвещения надо менять. Мы выиграли более 150 исков в судах против управляющих компаний».





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