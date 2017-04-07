Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.04.2017 09:41 Опыт тульского уполномоченного по правам человека изучили в Крыму
Вести-Тула

Тульский опыт уполномоченного изучили коллеги из ЦФО и Крыма

| фото |
Право на жилье, ЖКХ и медицинское обслуживание - именно эти вопросы интересуют туляков в первую очередь. Статистику обращений к уполномоченному по правам человека в регионе озвучила Галина Фомина, подведя итоги работы за четыре года. Количество обращений растет, по-прежнему на первом месте - нарушение социальных прав.

Чаще всего к уполномоченному по правам человека обращаются жители Щекинского, Ефремовского, Кимовского и Узловского районов, а так же городов Тулы, Новомосковска и Донского. Заявителей-женщин в два раза больше, чем мужчин. Опыт тульского уполномоченного был изучен коллегами Центрального федерального округа и Крымом. Особая гордость - проект «Школа правовых знаний».

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Тульской области Галина Фомина, «он у нас действует с 2014 года. Мы решили его запустить, когда обнаружили, что на первом месте в нашем мониторинге – жалобы на качество жилищно-коммунальных услуг. Тогда стало ясно, что что-то в системе правового просвещения надо менять. Мы выиграли более 150 исков в судах против управляющих компаний».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.