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06.04.2017 18:34 Тульские единороссы провели инвентаризацию партийных проектов Виталий Моторин





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Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв 6 апреля 2017 года на Первом региональном проектном форуме сообщил, «что была сделана инвентаризация партийных проектов по запросу жителей. По сути, их количество не сократилось, просто трансформировалось. Самые значимые проекты получили свое продолжение. Более того – появились пять новых партийных проектов федерального значения. Самый крупный из них – это «Городская среда». Экспертный совет по этому проекту возглавил губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин».



Более сотни спортивных объектов, среди которых физкультурные комплексы, спортплощадки, бассейны, почти два десятка сельских киноклубов, около 500 мест в детских садах – лишь малая часть того, что появилось в Тульской области благодаря реализации проектов «Единой России» в прошлые годы. С этого года в регионе – пять новых проектов. Например, «Развитие городских территорий», по которому в регионе комплексно отремонтируют более 250 дворов.



Проект «Сельский дом культуры» призван построить новые и возродить старые ДК в муниципалитетах. По словам депутата Госдумы РФ Николая Петрунина, «сельские клубы на сегодняшний день – практически единственное место, где проводятся кружки, встречи, концерты для жителей сельских поселений. К сожалению, во многих поселениях они находятся в плачевном состоянии, поэтому партия «Единая Россия» решила обратить на них самое пристальное внимание».



Сегодня с проектами партии руководители «Единой России» в регионе познакомили губернатора Алексея Дюмина. Реализацию наиболее важных проектов глава региона решил контролировать лично. «Хочу пожелать успешной реализации проектов. Оценку результатам будут давать жители Тульской области», - напомнил глава региона.



О таком понятии как партийные проекты «Единой России» мы слышим на протяжении пяти лет. До недавнего времени их в Тульской области реализовывалось 25. С 2017 года некоторые из них укрупнились, какие-то объединились, поэтому в этом году в Тульской области будут реализовываться 18 проектов правящей партии.Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв 6 апреля 2017 года на Первом региональном проектном форуме сообщил, «что была сделана инвентаризация партийных проектов по запросу жителей. По сути, их количество не сократилось, просто трансформировалось. Самые значимые проекты получили свое продолжение. Более того – появились пять новых партийных проектов федерального значения. Самый крупный из них – это «Городская среда». Экспертный совет по этому проекту возглавил губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин».Более сотни спортивных объектов, среди которых физкультурные комплексы, спортплощадки, бассейны, почти два десятка сельских киноклубов, около 500 мест в детских садах – лишь малая часть того, что появилось в Тульской области благодаря реализации проектов «Единой России» в прошлые годы. С этого года в регионе – пять новых проектов. Например, «Развитие городских территорий», по которому в регионе комплексно отремонтируют более 250 дворов.Проект «Сельский дом культуры» призван построить новые и возродить старые ДК в муниципалитетах. По словам депутата Госдумы РФ Николая Петрунина, «сельские клубы на сегодняшний день – практически единственное место, где проводятся кружки, встречи, концерты для жителей сельских поселений. К сожалению, во многих поселениях они находятся в плачевном состоянии, поэтому партия «Единая Россия» решила обратить на них самое пристальное внимание».Сегодня с проектами партии руководители «Единой России» в регионе познакомили губернатора Алексея Дюмина. Реализацию наиболее важных проектов глава региона решил контролировать лично. «Хочу пожелать успешной реализации проектов. Оценку результатам будут давать жители Тульской области», - напомнил глава региона.





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