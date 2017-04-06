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|06.04.2017 17:19 Птичий грипп добрался до Тульской области
|Вести-Тула
В Тульской области обнаружен птичий грипп. На днях местный филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории провел исследования помета кряквы в деревне Малышево Алексинского района и выявил геном вируса гриппа птиц подтипа А, сообщается на сайте Россельхознадзора. Диагноз был подтвержден после ещё ряда исследований.
«Населенный пункт находится вблизи реки Упа и озера, что не исключает возможность заноса вируса перелетными птицами в связи с началом весенней миграции», — отмечает ведомство. Напомним, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием, часто протекающим без очевидных симптомов. Были случаи, когда птичий грипп передавался от пернатых человеку.
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