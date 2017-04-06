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06.04.2017 16:37 В Тульской области обнаружена новая партия опасной жевательной резинки Вести-Тула





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Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, жевательная резинка «содержит на обёртках информацию с призывом сделать опасные действия. Эти призывы можно рассматривать как склонение к суициду или действиям, которые могут нанести вред здоровью и жизни ребёнка. Такая партия жевательной резинки была замечена моим общественным помощником в Кимовске. Если вы увидите жевательную резинку «Five» с надписью «Правда или действие», прошу своевременно сообщать в органы полиции, уполномоченному по правам ребёнка, потому что эта информация является очень опасной для детей».



Опасные жвачки вновь обнаружены на прилавках магазинов в Тульской области. В одном из выпусков мы уже рассказывали, что настоящей бедой может обернуться выполнение призывов на вкладышах жевательных резинок. По мнению специалистов, задания несут как прямую, так и скрытую угрозу психике ребенка.Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, жевательная резинка «содержит на обёртках информацию с призывом сделать опасные действия. Эти призывы можно рассматривать как склонение к суициду или действиям, которые могут нанести вред здоровью и жизни ребёнка. Такая партия жевательной резинки была замечена моим общественным помощником в Кимовске. Если вы увидите жевательную резинку «Five» с надписью «Правда или действие», прошу своевременно сообщать в органы полиции, уполномоченному по правам ребёнка, потому что эта информация является очень опасной для детей».





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