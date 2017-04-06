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06.04.2017 16:11 Нескольким тульским предприятиям удалось начать выплату долгов по зарплате Вести-Тула





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По Центру спортивной подготовки «Алексин-Заполярье» так и не принято окончательного решения: банкротить предприятие или попытаться возродить его. Вопрос отправлен на доработку. Особое внимание уделили ситуации на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Здесь долг по зарплате почти 15 миллионов рублей, но это только за февраль. Задолженность же по налогам тянется с 2015 года - 148 миллионов рублей.



На предыдущего директора завода заведено несколько уголовных дел, в том числе за растрату. Генеральный директор АО «КЗЛМК» Александр Кусайло сообщил, что «на днях погасили задолженность за декабрь-январь в полном размере, полностью закрыли заказ по изготовлению теплоэлектростанций в Крыму и подписали акт выполненных работ. Получили часть суммы, которая позволила нам погасить задолженности. Сейчас подписали два небольших контракта на месячную загрузку, на подписании годовой контракт. Поступления с этих контрактов позволят нам начать выплаты по налогам».



По словам генерального директора, уже найден инвестор, компания из Дубая. Межведомственная комиссия так же склоняется к тому, что предприятие необходимо сохранить.



В центре внимания - долги по зарплате. Сегодня на заседании межведомственной комиссии рассмотрели ситуацию на нескольких крупных предприятиях Тульской области. Так, ДОСААФу удалось справиться с проблемами, сейчас в филиалах уже идут занятия, полностью со всеми долгами рассчитаться планируют до 1 июня.По Центру спортивной подготовки «Алексин-Заполярье» так и не принято окончательного решения: банкротить предприятие или попытаться возродить его. Вопрос отправлен на доработку. Особое внимание уделили ситуации на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Здесь долг по зарплате почти 15 миллионов рублей, но это только за февраль. Задолженность же по налогам тянется с 2015 года - 148 миллионов рублей.На предыдущего директора завода заведено несколько уголовных дел, в том числе за растрату. Генеральный директор АО «КЗЛМК» Александр Кусайло сообщил, что «на днях погасили задолженность за декабрь-январь в полном размере, полностью закрыли заказ по изготовлению теплоэлектростанций в Крыму и подписали акт выполненных работ. Получили часть суммы, которая позволила нам погасить задолженности. Сейчас подписали два небольших контракта на месячную загрузку, на подписании годовой контракт. Поступления с этих контрактов позволят нам начать выплаты по налогам».По словам генерального директора, уже найден инвестор, компания из Дубая. Межведомственная комиссия так же склоняется к тому, что предприятие необходимо сохранить.







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