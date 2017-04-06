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06.04.2017 12:44 Из-за коммунальной аварии в Туле троллейбус провалился в яму
Вести-Тула

Из-за коммунальной аварии в Туле троллейбус провалился в яму

| фото |
Бурлящая река, поврежденная дорога и провалившийся транспорт. Все это результат коммунальной аварии на проспекте Ленина в Туле. В утренний час пик главную улицу областной столицы затопило в результате прорыва водопровода. Грунт, не выдержав еще и тяжести машин, просел, провалился асфальт.

Сначала в западню попал троллейбус, а после того, как его вытащили, в яму провалился легковой автомобиль. Когда на аварию прибыли сотрудники Тулагорводоканала и откачали воду, взору предстала внушительных размеров яма.

Коммунальная авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Циолковского, напротив бассейна ТулГУ. Жителям близлежащих домов советуют запастись водой, а водителей терпением - на время ремонта вода будет отключена, а половина проезжей части перекрыто.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, в связи с проведением с 14 часов сегодняшнего дня до 18.00 7 апреля Тулагорводоканалом аварийных работ на магистральном водоводе Д-500 мм по ул. Циолковского, движение всех видов транспорта на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина будет ограничено. Движение автобусов маршрутов №1 и 51 на это время будет осуществляться по измененной схеме.
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