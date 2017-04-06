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06.04.2017 12:35 Погибший в Новомосковске школьник был доведён до самоубийства?
Вести-Тула

Погибший в Новомосковске школьник был доведён до самоубийства?

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В Новомосковске по факту гибели 14-летнего школьника возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». По версии следствия, 4 апреля 2017 года около 11 часов мальчик находился один на 7-м этаже недостроенного дома. Спустя непродолжительное время подросток совершил самоубийство. Тело погибшего было обнаружено на дороге около недостроенного здания.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Допрашиваются родственники и друзья школьника, с которыми он общался накануне произошедшего. В ходе следствия будут установлены причины, по которым подросток совершил данный поступок. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за правила безопасности на объекте незавершенного строительства, где произошла трагедия. Расследование уголовного дела продолжается.
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