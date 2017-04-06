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НОВОСТИ | Политика



06.04.2017 12:23 В Туле стартовал Первый региональный проектный форум «Единой России»
Вести-Тула

В Туле стартовал Первый региональный проектный форум «Единой России»

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В эти минуты в Тульском театре драмы проходит Первый региональный проектный форум «Единой России». До его начала в фойе была презентация проекта «Здоровое будущее», где участники могли пройти профилактическое экспресс-обследование.

Всего же за последние пять лет в нашем регионе под эгидой «Единой России» реализовано более 25 партийных проектов. В этом году добавились пять новых направлений: «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Школа грамотного потребителя» и «Местный дом культуры».

Как рассказал секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, «самый крупный из них – это «Городская среда». Экспертный совет по этому проекту возглавил губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Проект очень значимый. Только в этом году на его реализацию запланировано более 500 миллионов рублей. Сельские клубы получают второе дыхание».
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