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06.04.2017 12:07 Ушёл из жизни экс-депутат Тульской облдумы Александр Берестнев Вести-Тула





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Помимо законотворчества, Берестнев выступал по вопросам социальной направленности в областных и местных средствах массовой информации, был автором нескольких постоянных программ на телевидении и рубрик в газетах. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Прощание с Александром Михайловичем состоится завтра, 7 апреля, в 10.00 в зале Крематория в Туле.



На 67-м году ушёл из жизни экс-депутат Тульской областной Думы третьего созыва Александр Берестнев. Он работал на постоянной основе членом комитета по законодательству и местному самоуправлению и председателем постоянной комиссии по вопросам СМИ и информационному обеспечению.Помимо законотворчества, Берестнев выступал по вопросам социальной направленности в областных и местных средствах массовой информации, был автором нескольких постоянных программ на телевидении и рубрик в газетах. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Прощание с Александром Михайловичем состоится завтра, 7 апреля, в 10.00 в зале Крематория в Туле.

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