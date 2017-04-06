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06.04.2017 10:25 Неплательщикам стало проще отключить коммунальные ресурсы Татьяна Смирнова





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«После пожара в щитке в 2013 году попасть туда невозможно. Приходили квитанции по среднему. В январе квитанция не пришла, а за февраль пришла с долгом 25 тысяч. Потом без уведомления нам отключили свет за неуплату», - рассказывает Анастасия.



Теперь принцип - незнание закона не освобождает от ответственности - актуален как никогда. Вступившие в январе поправки в Жилищный кодекс упрощают взимание долгов и дают больше свободы жилищникам в плане ограничения ресурсов неплательщикам. Нельзя отключать только отопление и холодную воду.



Отключение света, газа, горячего водоснабжения и даже канализации - все это грозит злостным неплательщикам. Плюс начисляются пени, а в некоторых случаях должников и вовсе могут выселить из квартиры. Впрочем, взыскивать долг через суд, отрезать блага цивилизации или пойти навстречу должнику и предоставить рассрочку - решение управляющих компаний. Прежде, чем коммунальные службы примут самые жесткие меры, неплательщиков уведомят.



Правда, сейчас эта информация может доноситься как угодно - от телефонного звонка до письма по электронной почте. Никакой подписи с неплательщика о том, что он проинформирован о долге, уже никто не требует. Совет один - чаще заглядывать в квитанции.



«Собственники, имеющие долги, уведомляются в квитанциях, кто-то их печатает красным, кто-то крупным шрифтом пишет «задолженность», - говорит начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.



Еще одно новшество не обрадует дачников. Теперь перерасчет за отсутствие в квартире будет делаться лишь на основании приборов учета. Нет счетчиков - нет перерасчета. Кроме того, ужесточен ряд положений. По словам Бирюлина, «в два раза чаще можно списывать на законных основаниях показания приборов учета. Упростилась процедура установления фактического количества проживающих – вопрос резиновых квартир не актуален. Активно внедряется процедура штрафов за вмешательство в работу приборов учета».



Наша героиня уже погасила половину своего тридцатитысячного долга, остальное - в рассрочку на несколько месяцев, на очереди - оплата услуги «отключение и подключение электроэнергии». Все это, равно как и судебные издержки, если дело доходит до суда, оплачивает должник. Суммы немаленькие.



К счастью, как показывает практика, со многими коммунальными предприятиями в случае тяжелой жизненной ситуации можно договориться. Ведь они тоже заинтересованы: собственники в любой момент могут выбрать другую управляющую компанию.



Уже несколько дней подряд этот электрощиток стал зоной повышенного внимания. Почти неделю Анастасия Хакимова и ее трое детей живут без электроэнергии. Отключили за долги. За какие - увидеть женщина никак не может, доступ к щитку на их лестничной клетке закрыт. В то же время на других этажах все прозрачно.«После пожара в щитке в 2013 году попасть туда невозможно. Приходили квитанции по среднему. В январе квитанция не пришла, а за февраль пришла с долгом 25 тысяч. Потом без уведомления нам отключили свет за неуплату», - рассказывает Анастасия.Теперь принцип - незнание закона не освобождает от ответственности - актуален как никогда. Вступившие в январе поправки в Жилищный кодекс упрощают взимание долгов и дают больше свободы жилищникам в плане ограничения ресурсов неплательщикам. Нельзя отключать только отопление и холодную воду.Отключение света, газа, горячего водоснабжения и даже канализации - все это грозит злостным неплательщикам. Плюс начисляются пени, а в некоторых случаях должников и вовсе могут выселить из квартиры. Впрочем, взыскивать долг через суд, отрезать блага цивилизации или пойти навстречу должнику и предоставить рассрочку - решение управляющих компаний. Прежде, чем коммунальные службы примут самые жесткие меры, неплательщиков уведомят.Правда, сейчас эта информация может доноситься как угодно - от телефонного звонка до письма по электронной почте. Никакой подписи с неплательщика о том, что он проинформирован о долге, уже никто не требует. Совет один - чаще заглядывать в квитанции.«Собственники, имеющие долги, уведомляются в квитанциях, кто-то их печатает красным, кто-то крупным шрифтом пишет «задолженность», - говорит начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.Еще одно новшество не обрадует дачников. Теперь перерасчет за отсутствие в квартире будет делаться лишь на основании приборов учета. Нет счетчиков - нет перерасчета. Кроме того, ужесточен ряд положений. По словам Бирюлина, «в два раза чаще можно списывать на законных основаниях показания приборов учета. Упростилась процедура установления фактического количества проживающих – вопрос резиновых квартир не актуален. Активно внедряется процедура штрафов за вмешательство в работу приборов учета».Наша героиня уже погасила половину своего тридцатитысячного долга, остальное - в рассрочку на несколько месяцев, на очереди - оплата услуги «отключение и подключение электроэнергии». Все это, равно как и судебные издержки, если дело доходит до суда, оплачивает должник. Суммы немаленькие.К счастью, как показывает практика, со многими коммунальными предприятиями в случае тяжелой жизненной ситуации можно договориться. Ведь они тоже заинтересованы: собственники в любой момент могут выбрать другую управляющую компанию.





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