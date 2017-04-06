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06.04.2017 09:42 Топилин обсудил с тульскими чиновниками тонкости независимой оценки качества социальных услуг Вести-Тула





| фото | нескольких тульских учреждений, после чего в здании правительства прошло совещание, главной темой которого стало проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы региона в 2016 году и задачах на 2017-й.



Как заметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, «систему независимой оценки иногда путают с независимой оценкой качества образования или здравоохранения. То есть как вылечили, как обучили. А эта оценка говорит о том, как предоставляется услуга с точки зрения восприятия человека».



По словам губернатора Алексея Дюмина, «деятельность социальных организаций стала более открытой. У людей появилась возможность выбора набора услуг и поставщика. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. В наших планах внедрение новых критериев независимой оценки, а так же более широкое вовлечение общественности. Нам важно как мнение профессионального сообщества, общественных организаций, так и простых наших жителей, которые проживают в нашем регионе».



Министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин 5 апреля 2017 года проинспектировал работу, после чего в здании правительства прошло совещание, главной темой которого стало проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы региона в 2016 году и задачах на 2017-й.Как заметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, «систему независимой оценки иногда путают с независимой оценкой качества образования или здравоохранения. То есть как вылечили, как обучили. А эта оценка говорит о том, как предоставляется услуга с точки зрения восприятия человека».По словам губернатора Алексея Дюмина, «деятельность социальных организаций стала более открытой. У людей появилась возможность выбора набора услуг и поставщика. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. В наших планах внедрение новых критериев независимой оценки, а так же более широкое вовлечение общественности. Нам важно как мнение профессионального сообщества, общественных организаций, так и простых наших жителей, которые проживают в нашем регионе».







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