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НОВОСТИ | Общество



05.04.2017 18:32 Глава Минтруда РФ побывал в тульских медицинских и социальных учреждениях
Вести-Тула

Глава Минтруда РФ побывал в тульских медицинских и социальных учреждениях

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С больницы №13 в Туле сегодня начал свой рабочий визит министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Именно здесь некоторое время тому назад завершился значимый как с медицинской, так и с социальной точки зрения пилотный проект по дистанционному мониторингу артериального давления у населения.

Суть его заключается в том, что пациенту выдавалось специальное оборудование, которым в течение трех месяцев три раза в сутки он должен был измерять давление. Затем вся информация тут же поступала непосредственно в медучреждение, а в случае резкого скачка артериального давления – на мобильный телефон врача. Напомню, смертность от сердечнососудистых заболеваний стоит на первом месте. Именно Минтруд по указу президента проводит независимую оценку качества работы учреждений, которые оказывают социальные услуги.

Так же в ходе визита федеральному министру показали кабинет, в котором специалисты занимаются настройкой и перепрограммированием кардиостимуляторов. Как рассказала главный врач Анна Савищева, «с 2014 года у нас проводятся операции по имплантации кардиостимуляторов. Это высокотехнологическая помощь, для получения которой не нужно выезжать за пределы области. Контролировать имплантированный прибор также можно проводить в нашем учреждении или в Клинико-диагностическом центре».

В областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, расположенном в Пролетарском округе Тулы, высоких гостей юные пациенты учреждения встретили песнями. Музыкальные занятия входят в список предоставляемых услуг и пользуются большой популярностью. Также Максим Топилин с Алексеем Дюминым посмотрели, как проходят индивидуальные занятия в отделении ранней помощи.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1 в Туле работает с 2015 года. В нём трудятся 245 специалистов, из них 95 педагогов, 16 медработников и 75 узких специалистов. Результаты их работы сейчас оценивает фонд «Перспектива», который в этом году подарил учреждению уличную площадку для детей-инвалидов. По результатам проверки Центр получил хорошую оценку. Но главную дают дети, посещающие учреждение и их родители – очень нравится.
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