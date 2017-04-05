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05.04.2017 17:04 По инициативе прокуратуры в Туле стартовал экологический форум Вести-Тула





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В нем участвуют представители власти разных уровней, а также руководители крупных промышленных предприятий, где уже побывали прокуроры с проверкой, а это «Туламашзавод», «Щекиноазот» и «Косогорский металлургический завод».



Прокурор Тульской области Александр Козлов сообщил: «Прокурорские проверки показали, что в этой сфере неразрешенных проблем достаточно много. Хозяйствующими субъектами нарушается законодательство об охране вод и атмосферного воздуха, допускаются нарушения при исчислении платы за негативное воздействие, вскрыты нарушения при пользовании природными ресурсами. Нарушается закон при расходовании бюджетных средств, выделяемых на проведение природоохранных мероприятий».



Четыре сотни жалоб, касающихся экологии, написали туляки в прокуратуру. Такой итог 2016 года подвел региональный прокурор. Это на 23 процента больше, чем в предыдущем году. Сегодня в Туле стартовал открытый форум, который посвящен экологической безопасности региона. Проводится мероприятие по инициативе надзорного органа.В нем участвуют представители власти разных уровней, а также руководители крупных промышленных предприятий, где уже побывали прокуроры с проверкой, а это «Туламашзавод», «Щекиноазот» и «Косогорский металлургический завод».Прокурор Тульской области Александр Козлов сообщил: «Прокурорские проверки показали, что в этой сфере неразрешенных проблем достаточно много. Хозяйствующими субъектами нарушается законодательство об охране вод и атмосферного воздуха, допускаются нарушения при исчислении платы за негативное воздействие, вскрыты нарушения при пользовании природными ресурсами. Нарушается закон при расходовании бюджетных средств, выделяемых на проведение природоохранных мероприятий».





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