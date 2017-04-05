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НОВОСТИ | Общество



05.04.2017 17:04 По инициативе прокуратуры в Туле стартовал экологический форум
Вести-Тула

По инициативе прокуратуры в Туле стартовал экологический форум

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Четыре сотни жалоб, касающихся экологии, написали туляки в прокуратуру. Такой итог 2016 года подвел региональный прокурор. Это на 23 процента больше, чем в предыдущем году. Сегодня в Туле стартовал открытый форум, который посвящен экологической безопасности региона. Проводится мероприятие по инициативе надзорного органа.

В нем участвуют представители власти разных уровней, а также руководители крупных промышленных предприятий, где уже побывали прокуроры с проверкой, а это «Туламашзавод», «Щекиноазот» и «Косогорский металлургический завод».

Прокурор Тульской области Александр Козлов сообщил: «Прокурорские проверки показали, что в этой сфере неразрешенных проблем достаточно много. Хозяйствующими субъектами нарушается законодательство об охране вод и атмосферного воздуха, допускаются нарушения при исчислении платы за негативное воздействие, вскрыты нарушения при пользовании природными ресурсами. Нарушается закон при расходовании бюджетных средств, выделяемых на проведение природоохранных мероприятий».
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