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05.04.2017 16:33 Оркестр Венской филармонии сыграл в Туле музыку из кино Кира Черьевская





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Дирижёр оркестра «Венская императорская филармония» Карл Корак рассказал: «Мы собрались несколько лет назад в Вене. И наша основная задача - донести музыку, в том числе и до российской аудитории, которую написало много австрийских композиторов для кинематографа и для Голливуда. Эта прекрасная связь музыкальной венской традиции с кинематографом очень сильна».



По словам Карла Корака, в оркестре каждый музыкант – звезда. Чтобы попасть в коллектив, как это модно сейчас, все проходили слепое прослушивание. И в итоге в оркестре - не только австрийцы, но и представители Венгрии, Италии, Китая и России. Скрипач Людмила Харитонова родом из Архангельска, а на тульской земле жили её бабушка и мама. «Я училась в Вене музыке, и живу уже долгие годы там. Играла во многих коллективах. Сейчас попала сюда. Вена вообще очень многонациональный город. Нет определённого языка для общения, постоянно происходит межкультурный обмен», - рассказала Людмила.



В программе «Музыка мирового кино» - композиции, узнаваемые с первых нот. Ведь это саундтреки к шедеврам современного кинематографа: «Титаник», «Форест Гамп», «Властелин колец», «Миссия невыполнима», «Звёздные воины».



Тридцать профессиональных музыкантов, влюблённых в симфоническую музыку, и вдохновлённый необычным репертуаром для своего оркестра дирижёр Карл Корак впервые в России. Концерт в Туле был предпоследним в двухнедельном гастрольном туре, к которому коллектив готовился три года. Фактически с момента основания.Дирижёр оркестра «Венская императорская филармония» Карл Корак рассказал: «Мы собрались несколько лет назад в Вене. И наша основная задача - донести музыку, в том числе и до российской аудитории, которую написало много австрийских композиторов для кинематографа и для Голливуда. Эта прекрасная связь музыкальной венской традиции с кинематографом очень сильна».По словам Карла Корака, в оркестре каждый музыкант – звезда. Чтобы попасть в коллектив, как это модно сейчас, все проходили слепое прослушивание. И в итоге в оркестре - не только австрийцы, но и представители Венгрии, Италии, Китая и России. Скрипач Людмила Харитонова родом из Архангельска, а на тульской земле жили её бабушка и мама. «Я училась в Вене музыке, и живу уже долгие годы там. Играла во многих коллективах. Сейчас попала сюда. Вена вообще очень многонациональный город. Нет определённого языка для общения, постоянно происходит межкультурный обмен», - рассказала Людмила.В программе «Музыка мирового кино» - композиции, узнаваемые с первых нот. Ведь это саундтреки к шедеврам современного кинематографа: «Титаник», «Форест Гамп», «Властелин колец», «Миссия невыполнима», «Звёздные воины».





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