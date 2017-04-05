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05.04.2017 16:09 Тульские самбисты завоевали 7 медалей первенства ЦФО Вести-Тула





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Вторые места заняли Глеб Никоненко и Кирилл Прокшин, а «бронзу» выиграли Дмитрий Ковях и Юрий Гайдуков. Все эти самбисты теперь выступят на финальных соревнованиях первенства России. Кроме того, победители поедут на финал Всероссийской Спартакиады учащихся. Подготовили наших спортсменов Павел Копейкин, Сергей Самборский, Владимир Бородаенко и Роман Ломиворотов.



Сборная Тульской области по борьбе самбо завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве ЦФО в Клинцах Брянской области. Победителями турнира стали Глеб и Владимир Петровы, а также Илья Ломиворотов.Вторые места заняли Глеб Никоненко и Кирилл Прокшин, а «бронзу» выиграли Дмитрий Ковях и Юрий Гайдуков. Все эти самбисты теперь выступят на финальных соревнованиях первенства России. Кроме того, победители поедут на финал Всероссийской Спартакиады учащихся. Подготовили наших спортсменов Павел Копейкин, Сергей Самборский, Владимир Бородаенко и Роман Ломиворотов.

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