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НОВОСТИ | Общество



05.04.2017 15:04 Тулякам предлагают потрудиться на благо города
Вести-Тула

Тулякам предлагают потрудиться на благо города

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Грядёт генеральная уборка Тулы. К участию приглашаются все горожане, трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений. Основными местами по наведению санитарного порядка на субботнике 8 апреля определены несанкционированные свалки, городские кладбища, места массового пребывания туляков и 184 дворовые территории.

Будут задействованы более 80 единиц специализированной техники. Планируется выполнение таких видов работ, как окраска опор освещения, ликвидация свалок мусора, уборка территорий около контейнерных площадок, сбор летучего мусора, удаление несанкционированных рекламных наклеек, удаление дикой поросли, посадка кустарников, окраска бортовых камней и ограждений безопасности. Время проведения субботника - с 9 до 13 часов.

Информацию о выдаче инвентаря можно получить по следующим телефонам в главных управлениях по территориальным округам города Тулы:
Пролетарский округ: 41-73-40;
Привокзальный округ: 21-92-89;
Советский округ: 30-19-42;
Зареченский округ: 47-14-80;
Центральный округ: 31-28-47.
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