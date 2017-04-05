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05.04.2017 13:08 В Туле за взятку почти 2 миллиона рублей задержан чиновник Вести-Тула





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За это Душаков обещал не препятствовать их предпринимательской деятельности. Накануне при передаче очередной суммы в 100 тысяч рублей чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России в тульском «белом доме». В правительстве Тульской области прокомментировали происшедшее: «По нашей информации, причины задержания Александра Душакова связаны с его предыдущей работой в Щёкинском районе. Губернатор о проводимых в отношении Душакова проверочных мероприятиях был проинформирован. Уверены, что правоохранительные органы оперативно и объективно разберутся в данной ситуации и дадут ей должную правовую оценку».



За взятку почти 2 миллиона рублей задержан тульский чиновник. По версии следствия, эту сумму зампредседателя регионального комитета по развитию туризма Александр Душаков получил частями от предпринимателей в период с 2015 года. Деньги якобы предназначались на расходы на нужды администрации Щёкинского района.За это Душаков обещал не препятствовать их предпринимательской деятельности. Накануне при передаче очередной суммы в 100 тысяч рублей чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России в тульском «белом доме». В правительстве Тульской области прокомментировали происшедшее: «По нашей информации, причины задержания Александра Душакова связаны с его предыдущей работой в Щёкинском районе. Губернатор о проводимых в отношении Душакова проверочных мероприятиях был проинформирован. Уверены, что правоохранительные органы оперативно и объективно разберутся в данной ситуации и дадут ей должную правовую оценку».

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