НОВОСТИ | Общество







05.04.2017 11:54 Тульская школьница придумала, как семьям превращать отходы в доходы София Гафарова





| фото |

Естественными науками она увлеклась еще в 3 классе, когда ни химии, ни физики нет в школьной программе. И именно пытливый ум подтолкнул изобретать новое и полезное.



Так с подачи регионального правительства построить поселок для многодетных семей, у юного дарования возникла идея придумать экологичную и экономную мини-котельную. «Биогаз из отходов, которые производит семья, используется для отопления жилья, для приготовления пищи», - рассказывает Лиза.



Лиза признается, что разработанная схема не идеальна. Например, зимой будет происходить перерасход ресурсов. Поэтому с научным руководителем нашли несколько доступных способов выработки биогаза. С проектом домашней биогазовой установки Лиза выиграла три конкурса, один из них международный. «Её работы были оценены - первое место. Она предлагает не фантастику, а то, что можно применять», - говорит заместитель директора Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества Елена Ермакова.



Сейчас юный ученый задумывается о проекте по предотвращению ресурсных войн. Может, и здесь Лизе удастся найти простое решение сложной проблемы.



Выщелачивание химургии или метод гидропоники. Что это такое не только знает, но и использует в своих исследованиях 14-летняя Лиза Каширина.Естественными науками она увлеклась еще в 3 классе, когда ни химии, ни физики нет в школьной программе. И именно пытливый ум подтолкнул изобретать новое и полезное.Так с подачи регионального правительства построить поселок для многодетных семей, у юного дарования возникла идея придумать экологичную и экономную мини-котельную. «Биогаз из отходов, которые производит семья, используется для отопления жилья, для приготовления пищи», - рассказывает Лиза.Лиза признается, что разработанная схема не идеальна. Например, зимой будет происходить перерасход ресурсов. Поэтому с научным руководителем нашли несколько доступных способов выработки биогаза. С проектом домашней биогазовой установки Лиза выиграла три конкурса, один из них международный. «Её работы были оценены - первое место. Она предлагает не фантастику, а то, что можно применять», - говорит заместитель директора Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества Елена Ермакова.Сейчас юный ученый задумывается о проекте по предотвращению ресурсных войн. Может, и здесь Лизе удастся найти простое решение сложной проблемы.





Читать @gtrktula

















