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05.04.2017 11:28 Яснополянский фестиваль «Tolstoy Weekend» пройдёт с 9 по 11 июня Вести-Тула





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В нынешнем году, по словам директора музея усадьбы, на родину Толстого съедутся коллективы Московского академического театра Маяковского, Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и многие другие. Ожидается и приезд специальных гостей, которые явно удивят зрителя необычной постановкой на тему мифического артефакта - «Зелёной палочки».



«Ясная Поляна» с 9 по 11 июня на несколько дней превратится в одну большую театральную площадку. Глава региона Алексей Дюмин подтвердил проведение в 2017 году II фестиваля «Tolstoy Weekend». Скорее всего, это культурное событие для региона станет традиционным. В прошлом году билеты на яснополянский театральный форум были раскуплены заранее.В нынешнем году, по словам директора музея усадьбы, на родину Толстого съедутся коллективы Московского академического театра Маяковского, Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко и многие другие. Ожидается и приезд специальных гостей, которые явно удивят зрителя необычной постановкой на тему мифического артефакта - «Зелёной палочки».

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