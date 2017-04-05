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НОВОСТИ | Общество



05.04.2017 11:09 Тульский университет ТИЭИ стал партнёром конкурса «Синяя птица»
Светлана Ковалькова

Тульский университет ТИЭИ стал партнёром конкурса «Синяя птица»

| фото |
За последнее время более ста студентов университета ТИЭИ стали участниками программы международного обмена, связывающей Тулу с Испанией, Францией, Италией. В тульском вузе готовят специалистов по двенадцати направлениям: менеджмент, экономика, лингвистика, управление качеством. Особенно востребованы прикладная информатика, психология, защита информации.

Ректор Тульского университета ТИЭИ Евгений Карпов рассказал, что «в университете есть центр карьерного развития, который занимается трудоустройством студентов. У нас около 200 договоров с различными предприятий Тульской области, поэтому трудоустройство порядка 90 процентов студентов».

Сейчас здесь получают высшее образование 2000 молодых людей - на очном, очно-заочном, заочном отделениях. Уже 10 лет здесь используют электронное дистанционное обучение. По словам Карпова, «даем диплом государственного образца, а третий год даем диплом своего установленного образца. Кроме того, даем дипломы европейского образца, с которыми можно ехать за рубеж».

Подробно познакомиться с Тульским университетом ТИЭИ можно в День открытых дверей, который состоится 22 апреля в 12 часов.
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