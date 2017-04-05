НОВОСТИ | Общество







05.04.2017 11:09 Тульский университет ТИЭИ стал партнёром конкурса «Синяя птица» Светлана Ковалькова





| фото |



Ректор Тульского университета ТИЭИ Евгений Карпов рассказал, что «в университете есть центр карьерного развития, который занимается трудоустройством студентов. У нас около 200 договоров с различными предприятий Тульской области, поэтому трудоустройство порядка 90 процентов студентов».



Сейчас здесь получают высшее образование 2000 молодых людей - на очном, очно-заочном, заочном отделениях. Уже 10 лет здесь используют электронное дистанционное обучение. По словам Карпова, «даем диплом государственного образца, а третий год даем диплом своего установленного образца. Кроме того, даем дипломы европейского образца, с которыми можно ехать за рубеж».



Подробно познакомиться с Тульским университетом ТИЭИ можно в День открытых дверей, который состоится 22 апреля в 12 часов.



За последнее время более ста студентов университета ТИЭИ стали участниками программы международного обмена, связывающей Тулу с Испанией, Францией, Италией. В тульском вузе готовят специалистов по двенадцати направлениям: менеджмент, экономика, лингвистика, управление качеством. Особенно востребованы прикладная информатика, психология, защита информации.Ректор Тульского университета ТИЭИ Евгений Карпов рассказал, что «в университете есть центр карьерного развития, который занимается трудоустройством студентов. У нас около 200 договоров с различными предприятий Тульской области, поэтому трудоустройство порядка 90 процентов студентов».Сейчас здесь получают высшее образование 2000 молодых людей - на очном, очно-заочном, заочном отделениях. Уже 10 лет здесь используют электронное дистанционное обучение. По словам Карпова, «даем диплом государственного образца, а третий год даем диплом своего установленного образца. Кроме того, даем дипломы европейского образца, с которыми можно ехать за рубеж».Подробно познакомиться с Тульским университетом ТИЭИ можно в День открытых дверей, который состоится 22 апреля в 12 часов.







Читать @gtrktula

















