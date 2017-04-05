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05.04.2017 10:30 Тульские "Свидетели Иеговы" пытаются обжаловать штрафы Вести-Тула





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Четыре книги и девять брошюр из числа таковых были изъяты оперативниками в декабре прошлого года в месте собрания общины на улице Карла Маркса в Туле. Было уже и решение Пролетарского суда, по которому организация и руководитель получили штрафы. Именно их и пытаются теперь обжаловать "Свидетели Иеговы".



Как сообщила старший помощник прокурора Тулы Юлия Холоимова, «организация получила штраф 120 тысяч рублей, председатель тульской организации – 3000 рублей. Решение вступит в силу с момента оглашения, но его можно будет обжаловать».



Тульские "Свидетели Иеговы" заплатят крупный штраф, если не сумеют обжаловать решение Пролетарского районного суда. Очередную попытку сделать это предприняли члены общины. Обвиняют их в незаконном распространении литературы, входящей в федеральный список экстремистской.Четыре книги и девять брошюр из числа таковых были изъяты оперативниками в декабре прошлого года в месте собрания общины на улице Карла Маркса в Туле. Было уже и решение Пролетарского суда, по которому организация и руководитель получили штрафы. Именно их и пытаются теперь обжаловать "Свидетели Иеговы".Как сообщила старший помощник прокурора Тулы Юлия Холоимова, «организация получила штраф 120 тысяч рублей, председатель тульской организации – 3000 рублей. Решение вступит в силу с момента оглашения, но его можно будет обжаловать».





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