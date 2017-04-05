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НОВОСТИ | Общество



05.04.2017 10:12 В тульских лагерях сделают упор на безопасность
Анастасия Октябрьская

Летом в тульских лагерях сделают упор на безопасность

| фото |
Закипает борщ, подходит плов и остывает одинаково любимый и нелюбимый с детства компот из сухофруктов. Работа на кухне щёкинского санатория «Синтетик» кипит круглый год.

«Наше меню согласовано с Роспотребнадзором. Меддиетсестра составляет меню-раскладку, в котором указана вся калорийность продукции, - рассказывает директор санатория «Синтетик», директор летнего оздоровительного лагеря Надежда Комиссарова. - Ведем журнал по контролю за качеством готовой продукции. В этом журнале мы записываем каждый день, когда снимаем пробы того, что готовят наши повара».

Отдых и лечение детей здесь ведутся всесезонно. К лету разве что обновляют комплекты постельного белья, полотенец, столовых приборов и посуды. Что же касается вопросов безопасности, территория суммарной площадью около двух гектаров охраняется 365 дней в году 24 часа в сутки. И такие современные средства как тревожная кнопка, видеодомофон, камеры наружного наблюдения – это уже не новшество, а необходимость.

О безопасности детей во время летнего отдыха говорили накануне на оперативном совещании правительства. По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «самое главное для нас – это безопасность наших маленьких граждан. Вот это самое главное, а не рейтинг».

Особенно остро встал и вопрос информационной безопасности. В связи с этим с лета на территории детских оздоровительных лагерей будут действовать специальные фильтры, блокирующие на всех электронных устройствах доступ, к примеру, к сайтам, склоняющим к суицидам.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина сообщила, что «уже в этом году все оздоровительные организации будут строго контролироваться на предмет фильтров. С родителями будем входить в соглашение о том, чтобы те средства, которые не доступны для фильтрации, были оставлены дома». Чтобы отдых был действительно отдыхом, как для детей, так и для их родителей.













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