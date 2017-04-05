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05.04.2017 09:50 Сотни туляков оказались обмануты интернет-мошенниками Алина Фурсенко





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О том, что никакой посылки не существует вовсе, Михаил узнал позднее – через всемирную сеть он решил заказать новую игровую консоль. На сайте интернет-магазина, который выглядел вполне обычно, значилось, что товар дешевле, чем в среднем по России на 7 тысяч. На то, что домен-двойник отличается всего на один символ от официального адреса сайта, туляк, конечно, внимания не обратил, оплатил покупку, перешел на сайт бесплатной курьерской доставки, однако по указанному телефону связаться не удалось. «С этого начались подозрения, номер телефона курьерской службы уже давно передан другой организации. Я понял, что наткнулся на мошенников», - рассказывает Михаил.



30 тысяч, перечисленные непонятно кому, вернуть так и не удалось. Не миллион, конечно, но целая тульская зарплата, выше средней. За минувший год в нашем регионе мошенничеств через интернет и банковские онлайн-услуги только зарегистрированных более 380, из них виновники установлены всего лишь в 73 случаях. Это, признают полицейские, немного, но вот один из них – задержание 38-летней жительницы Плеханово, которая работала через популярный сайт частных объявлений. Брала деньги – предоплату за машину, как правило, около десяти тысяч рублей, и тут же перестала выходить на связь. Эпизодов не меньше десятка, жертвами стали люди из разных регионов.



Вот этот способ – через сайты объявлений - сейчас один из самых популярных, причем некоторые отделываются потерей предоплаты, другие полностью теряют контроль за своим мобильным банком, случайно поделившись с мошенниками доступом к своей карте. Интернет-мошенничества сейчас в самом своем расцвете. В прошлом году урожай разнообразных схем был как никогда богат. Ульяновские мошенники, прикрываясь историями больных детей, собирали пожертвования в свой карман. В Якутске – представляясь судебными приставами, продавали якобы арестованную технику по бросовой цене. Многие пензенцы поверили в чудесный выигрыш дорогого мобильного телефона, получить который можно было лишь оплатив доставку.



Как рассказал подполковник полиции Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области Игорь Евланичев, «денежные средства, которые вымогают мошенники, либо снимают, они различны абсолютно: это может быть и 100, и 500 рублей, и 400 тысяч и более. Одна из самых крупных сумм, которые мошенники заработали на моей памяти, полтора миллиона».



Блокировать сайты обманщиков могут только сотрудники внутренних дел, как правило, после того, как мошенники уже сделали свое дело. Так что современный туляк на распутье – идти за прогрессом и стараться обходить опасности или делать покупки по старинке, глядя в глаза продавцу.



«Эти люди готовились, я так понимаю, очень аккуратно, один сайт сделан под копирку с курьерской службы. Все это какое-то время работало, а потом посылка остановилась в Подольске и до сих пор там находится», - рассказывает Михаил Рязанцев.О том, что никакой посылки не существует вовсе, Михаил узнал позднее – через всемирную сеть он решил заказать новую игровую консоль. На сайте интернет-магазина, который выглядел вполне обычно, значилось, что товар дешевле, чем в среднем по России на 7 тысяч. На то, что домен-двойник отличается всего на один символ от официального адреса сайта, туляк, конечно, внимания не обратил, оплатил покупку, перешел на сайт бесплатной курьерской доставки, однако по указанному телефону связаться не удалось. «С этого начались подозрения, номер телефона курьерской службы уже давно передан другой организации. Я понял, что наткнулся на мошенников», - рассказывает Михаил.30 тысяч, перечисленные непонятно кому, вернуть так и не удалось. Не миллион, конечно, но целая тульская зарплата, выше средней. За минувший год в нашем регионе мошенничеств через интернет и банковские онлайн-услуги только зарегистрированных более 380, из них виновники установлены всего лишь в 73 случаях. Это, признают полицейские, немного, но вот один из них – задержание 38-летней жительницы Плеханово, которая работала через популярный сайт частных объявлений. Брала деньги – предоплату за машину, как правило, около десяти тысяч рублей, и тут же перестала выходить на связь. Эпизодов не меньше десятка, жертвами стали люди из разных регионов.Вот этот способ – через сайты объявлений - сейчас один из самых популярных, причем некоторые отделываются потерей предоплаты, другие полностью теряют контроль за своим мобильным банком, случайно поделившись с мошенниками доступом к своей карте. Интернет-мошенничества сейчас в самом своем расцвете. В прошлом году урожай разнообразных схем был как никогда богат. Ульяновские мошенники, прикрываясь историями больных детей, собирали пожертвования в свой карман. В Якутске – представляясь судебными приставами, продавали якобы арестованную технику по бросовой цене. Многие пензенцы поверили в чудесный выигрыш дорогого мобильного телефона, получить который можно было лишь оплатив доставку.Как рассказал подполковник полиции Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области Игорь Евланичев, «денежные средства, которые вымогают мошенники, либо снимают, они различны абсолютно: это может быть и 100, и 500 рублей, и 400 тысяч и более. Одна из самых крупных сумм, которые мошенники заработали на моей памяти, полтора миллиона».Блокировать сайты обманщиков могут только сотрудники внутренних дел, как правило, после того, как мошенники уже сделали свое дело. Так что современный туляк на распутье – идти за прогрессом и стараться обходить опасности или делать покупки по старинке, глядя в глаза продавцу.







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