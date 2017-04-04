Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.04.2017 18:22 Роскомнадзор напомнил тульским школьникам об угрозах интернета
Вести-Тула

Роскомнадзор напомнил тульским школьникам об угрозах интернета

| фото |
В разгаре объявленная Роскомнадзором Неделя безопасного поведения в интернете. Сегодня более 150 школьников из Тулы собрались в Музее оружия, чтобы ответить на самые важные вопросы: если игнорировать всемирную сеть и новые технологии не получится, то как научиться получать от нее только блага и не попасть в опасные ловушки?

Мероприятие проходило в игровой форме, участники дискутировали, разыгрывали ситуации по ролям, выполняли разные задания. Отдельной темой стали так называемые группы смерти – сообщества в соцсетях, которые за последние несколько месяцев все чаще стал выявлять Роскомнадзор.

Как рассказал заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской области Николай Абрамов, «группы по областям не распределяются, она единая на всю территорию Российской Федерации. Есть участники и из Тульской области. Недавно сотрудники МВД такое дело раскрыли - одну девочку спасли. Интернет – это не только прекрасная возможность для человечества, но еще он таит в себе некоторые опасности, о которых мы хотим рассказать в том числе на сегодняшнем мероприятии».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.