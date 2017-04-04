НОВОСТИ | Общество







04.04.2017 18:22 Роскомнадзор напомнил тульским школьникам об угрозах интернета Вести-Тула





| фото |



Мероприятие проходило в игровой форме, участники дискутировали, разыгрывали ситуации по ролям, выполняли разные задания. Отдельной темой стали так называемые группы смерти – сообщества в соцсетях, которые за последние несколько месяцев все чаще стал выявлять Роскомнадзор.



Как рассказал заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской области Николай Абрамов, «группы по областям не распределяются, она единая на всю территорию Российской Федерации. Есть участники и из Тульской области. Недавно сотрудники МВД такое дело раскрыли - одну девочку спасли. Интернет – это не только прекрасная возможность для человечества, но еще он таит в себе некоторые опасности, о которых мы хотим рассказать в том числе на сегодняшнем мероприятии».



В разгаре объявленная Роскомнадзором Неделя безопасного поведения в интернете. Сегодня более 150 школьников из Тулы собрались в Музее оружия, чтобы ответить на самые важные вопросы: если игнорировать всемирную сеть и новые технологии не получится, то как научиться получать от нее только блага и не попасть в опасные ловушки?Мероприятие проходило в игровой форме, участники дискутировали, разыгрывали ситуации по ролям, выполняли разные задания. Отдельной темой стали так называемые группы смерти – сообщества в соцсетях, которые за последние несколько месяцев все чаще стал выявлять Роскомнадзор.Как рассказал заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской области Николай Абрамов, «группы по областям не распределяются, она единая на всю территорию Российской Федерации. Есть участники и из Тульской области. Недавно сотрудники МВД такое дело раскрыли - одну девочку спасли. Интернет – это не только прекрасная возможность для человечества, но еще он таит в себе некоторые опасности, о которых мы хотим рассказать в том числе на сегодняшнем мероприятии».





Читать @gtrktula

















