Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.04.2017 17:56 В 30 тульских образовательных организациях создадут доступную среду
Вести-Тула

В 30 тульских образовательных организациях создадут доступную среду

| фото |
В 2017 году в Тульской области появятся два новых технопарка. Один из них будет в Туле, с направлениями «Биоквант», «Нейроквант» и музеем «Эксплораториум». Другой - в Алексине, где дети смогут осваивать популярные сегодня «Промышленный дизайн», «Робоквант» и «IT-квант». И на базе этих учреждений будут созданы модельные центры, где не только школьники смогут получать услуги по дополнительному образованию, но и педагоги повышать свою квалификацию.

Помимо этого, в пяти муниципальных образованиях области будут созданы мини-технопарки. Как итог - более 3000 школьников смогут осваивать точные науки на практике. На всё это будет потрачено порядка 50 миллионов рублей. И половина суммы - из федерального бюджета. Всего же в этом году область получила по линии министерства образования почти 354 миллиона из федеральной казны. И львиная доля этой суммы - почти 282 миллиона рублей - будет потрачена на выкуп строящейся в Туле в микрорайоне Зеленстроя новой школы на 600 мест.

На что ещё будут потрачены федеральные средства на условиях софинансирования, сегодня рассказала на пресс-конференции министр образования Тульской области Оксана Осташко. Большое внимание будет уделено и программе «Доступная среда». По словам Осташко, «планируем 51 миллион рублей направить на данные виды работ, из них средства федерального бюджета – 25,4 миллиона, средства регионального бюджета – 20,8, из местных бюджетов – 4,7 миллиона рублей. В этом проекте будут участвовать 30 образовательных организаций: семь детских садов, 16 школ, семь организаций дополнительного образования».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.