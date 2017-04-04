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04.04.2017 17:56 В 30 тульских образовательных организациях создадут доступную среду Вести-Тула





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Помимо этого, в пяти муниципальных образованиях области будут созданы мини-технопарки. Как итог - более 3000 школьников смогут осваивать точные науки на практике. На всё это будет потрачено порядка 50 миллионов рублей. И половина суммы - из федерального бюджета. Всего же в этом году область получила по линии министерства образования почти 354 миллиона из федеральной казны. И львиная доля этой суммы - почти 282 миллиона рублей - будет потрачена на выкуп строящейся в Туле в микрорайоне Зеленстроя новой школы на 600 мест.



На что ещё будут потрачены федеральные средства на условиях софинансирования, сегодня рассказала на пресс-конференции министр образования Тульской области Оксана Осташко. Большое внимание будет уделено и программе «Доступная среда». По словам Осташко, «планируем 51 миллион рублей направить на данные виды работ, из них средства федерального бюджета – 25,4 миллиона, средства регионального бюджета – 20,8, из местных бюджетов – 4,7 миллиона рублей. В этом проекте будут участвовать 30 образовательных организаций: семь детских садов, 16 школ, семь организаций дополнительного образования».



В 2017 году в Тульской области появятся два новых технопарка. Один из них будет в Туле, с направлениями «Биоквант», «Нейроквант» и музеем «Эксплораториум». Другой - в Алексине, где дети смогут осваивать популярные сегодня «Промышленный дизайн», «Робоквант» и «IT-квант». И на базе этих учреждений будут созданы модельные центры, где не только школьники смогут получать услуги по дополнительному образованию, но и педагоги повышать свою квалификацию.Помимо этого, в пяти муниципальных образованиях области будут созданы мини-технопарки. Как итог - более 3000 школьников смогут осваивать точные науки на практике. На всё это будет потрачено порядка 50 миллионов рублей. И половина суммы - из федерального бюджета. Всего же в этом году область получила по линии министерства образования почти 354 миллиона из федеральной казны. И львиная доля этой суммы - почти 282 миллиона рублей - будет потрачена на выкуп строящейся в Туле в микрорайоне Зеленстроя новой школы на 600 мест.На что ещё будут потрачены федеральные средства на условиях софинансирования, сегодня рассказала на пресс-конференции министр образования Тульской области Оксана Осташко. Большое внимание будет уделено и программе «Доступная среда». По словам Осташко, «планируем 51 миллион рублей направить на данные виды работ, из них средства федерального бюджета – 25,4 миллиона, средства регионального бюджета – 20,8, из местных бюджетов – 4,7 миллиона рублей. В этом проекте будут участвовать 30 образовательных организаций: семь детских садов, 16 школ, семь организаций дополнительного образования».





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