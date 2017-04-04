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НОВОСТИ | Общество



04.04.2017 16:53 С 5 апреля некоторые туляки получат немного увеличенную пенсию
Вести-Тула

С 5 апреля некоторые туляки получат немного увеличенную пенсию

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С 1 апреля увеличился размер страховых и социальных пенсий. Страховая часть пенсии повысилась на 0,4%. Это касается только неработающих пенсионеров. Работающих прибавка ждёт с 1 августа текущего года. Также с 1 апреля произошел прирост государственной пенсии для тех, кто проживает в чернобыльской зоне, детей-инвалидов с детства, инвалидов войны, участников войны. У них пенсия увеличилась на 1,5%.

Выплаты начинаются с 5 апреля 2017 года. Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тульской области Людмила Маслова привела пример: «10 тысяч рублей пенсия страховая вместе с фиксированной. Прибавка на 10 тысяч будет 19 рублей. Увеличивается и государственная пенсия - приблизительно на 150 рублей».
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