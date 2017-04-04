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04.04.2017 16:11 Доцента ТулГУ подозревают в продаже «зачётов»
Вести-Тула

Доцента ТулГУ подозревают в продаже «зачётов»

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Слово «зачет» в зачетной книжке студента имеет свой денежный эквивалент. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя Тульского госуниверситета. 44-летняя женщина подозревается в совершении преступления - получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

По версии следствия, 21 марта 2017 года подозреваемая, являясь доцентом кафедры университета, через посредника получила взятку в сумме 12 тысяч рублей от трех студентов за постановку им отметок «зачтено» по курсовым работам в отсутствие самих обучающихся и без проверки их реальных знаний по учебной дисциплине. Расследование продолжается.
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