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НОВОСТИ | Общество



04.04.2017 15:46 Губернатор назвал преступлением формализм в вопросах антитеррора
Вести-Тула

Губернатор назвал преступлением формализм в вопросах антитеррора

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Трагедия в Санкт-Петербурге, которая произошла ровно сутки назад, заставила еще больше объединиться всех нас в борьбе с мировым терроризмом. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сегодня, выступая на заседании антитеррористической комиссии нашего региона, выразил соболезнования родственникам погибших от лица туляков и призвал особое внимание уделить безопасности мест массового пребывания людей.

Глава региона подчеркнул, что положительных результатов в борьбе с терроризмом можно добиться лишь объединив усилия всех структур, обеспечив их полное взаимодействие по времени, по месту, по целям и задачам. По словам Алексея Дюмина, «сегодня особое внимание должно быть уделено выполнению требований региональной антитеррористической комиссии. Все принятые решения должны исполняться неукоснительно. На прошлом заседании комиссии в феврале мы обсуждали вопросы безопасности на транспорте. Сегодня я вновь подчёркиваю важность антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в первую очередь с большим пассажиропотоком.

В целом сегодня перед нами стоят вопросы усиления антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, обеспечения безопасности граждан. Мы должны ещё раз оценить систему мер по предотвращению террористических актов в области, проверить каждый её элемент. Необходимо выявить все проблемные моменты, принципиально и последовательно добиваться устранения всех выявленных недостатков. Формальный подход и равнодушие в этих вопросах недопустимы, это сопоставимо с преступлением».
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