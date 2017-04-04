НОВОСТИ | Общество







04.04.2017 15:18 Для войны с мусором в Туле потребуется мобилизация на субботниках Виталий Моторин





| фото |



«В Зареченском округе сегодня работаем на трех точках, в течение месяца будут проведены субботники. Ежедневно будут проводиться мероприятия по вывозу крупногабаритного мусора, уборке территорий, покрытых летучим мусором», - рассказал начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.



90 кубометров мусора - объем лишь одной несанкционированной свалки. Образуются они по разным причинам. В данном случае мусорному неприятелю помогали жители ближайших зареченских дач, другая свалка, в микрорайоне Левобережный, на совести строителей. Их же и привлекли. Пока только - к ее устранению.



Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова сообщила, что «протокол за захламление земельного участка составить можно, но задача – не составить протокол, а убрать свалку, поэтому для начала выдано требование».



В роли разведки выступают разработчики общественного проекта «Карта свалок», свои данные они передают в тульскую администрацию. Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии ОНФ по Тульской области Михаил Буденков, «свалка наносится по обращению граждан. На место выезжают специалисты, представители СМИ, после чего информация доводится до коммунальных служб».



Пока в борьбе с мусором задействованы лишь регулярные силы коммунальщиков, но, учитывая, что по данным тех же общественников в нашем регионе около 200 подобных свалок, без всеобщей мобилизации на субботниках не обойтись.



40 единиц спецтехники и около 60 человек - вот силы, которые удалось мобилизовать для атаки на мусор в первые выходные месячника чистоты. Сражаться со свалками пришлось сразу на десятке объектов в четырех округах Тулы.«В Зареченском округе сегодня работаем на трех точках, в течение месяца будут проведены субботники. Ежедневно будут проводиться мероприятия по вывозу крупногабаритного мусора, уборке территорий, покрытых летучим мусором», - рассказал начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.90 кубометров мусора - объем лишь одной несанкционированной свалки. Образуются они по разным причинам. В данном случае мусорному неприятелю помогали жители ближайших зареченских дач, другая свалка, в микрорайоне Левобережный, на совести строителей. Их же и привлекли. Пока только - к ее устранению.Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова сообщила, что «протокол за захламление земельного участка составить можно, но задача – не составить протокол, а убрать свалку, поэтому для начала выдано требование».В роли разведки выступают разработчики общественного проекта «Карта свалок», свои данные они передают в тульскую администрацию. Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии ОНФ по Тульской области Михаил Буденков, «свалка наносится по обращению граждан. На место выезжают специалисты, представители СМИ, после чего информация доводится до коммунальных служб».Пока в борьбе с мусором задействованы лишь регулярные силы коммунальщиков, но, учитывая, что по данным тех же общественников в нашем регионе около 200 подобных свалок, без всеобщей мобилизации на субботниках не обойтись.







Читать @gtrktula

















