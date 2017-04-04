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04.04.2017 14:27 В городе Щёкино разваливающийся барак упорно не признают аварийным Анастасия Октябрьская





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Сергей Никитин – хозяин своих 54-х «квадратов» в этом многоквартирном и многострадальном доме – и вовсе оказался в зоне повышенной опасности. Вот это окно – его зал, а буквально в метре от него и произошло обрушение. Парадоксально, но дом №16 по улице Промышленная не признают аварийным. По словам Никитина, «фотографии делались, документы подавались и в администрацию, и в прокуратуру заявление. Ответ был, что нет денег в бюджете».



Ждали с 2007 года и так и не дождались. Строение начало разрушаться. О переселении речи не идёт и сейчас. Этот дом всё еще пытаются спасти. Управляющая компания обещала на месте обрушившегося цоколя установить подпорки, чтобы на этот раз не рухнули жилые квартиры. Их в этом бараке всего 11, живут на свой страх и риск по сей день в семи квартирах.



Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щёкинского района Дмитрий Субботин рассказал, что «дом ещё не признан аварийным. Было принято решение о том, что будем заказывать независимую экспертизу, после получения результатов будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого дома».



На вопрос, насколько затянется бумажная волокита – администрация ответить не берётся. Без ответа остается и вопрос: а дождётся ли результатов этой экспертизы 63-летний барак?



«Громыхнул гром, стена завалилась», - рассказывает Сергей Никитин. Не выдержал погодных капризов, видимо. Жители этого дома в городе Щёкино говорят, что буквально каждый день сидели как на пороховой бочке. Серьезные трещины в фундаменте, на фасаде множились с годами на глазах.Сергей Никитин – хозяин своих 54-х «квадратов» в этом многоквартирном и многострадальном доме – и вовсе оказался в зоне повышенной опасности. Вот это окно – его зал, а буквально в метре от него и произошло обрушение. Парадоксально, но дом №16 по улице Промышленная не признают аварийным. По словам Никитина, «фотографии делались, документы подавались и в администрацию, и в прокуратуру заявление. Ответ был, что нет денег в бюджете».Ждали с 2007 года и так и не дождались. Строение начало разрушаться. О переселении речи не идёт и сейчас. Этот дом всё еще пытаются спасти. Управляющая компания обещала на месте обрушившегося цоколя установить подпорки, чтобы на этот раз не рухнули жилые квартиры. Их в этом бараке всего 11, живут на свой страх и риск по сей день в семи квартирах.Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щёкинского района Дмитрий Субботин рассказал, что «дом ещё не признан аварийным. Было принято решение о том, что будем заказывать независимую экспертизу, после получения результатов будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого дома».На вопрос, насколько затянется бумажная волокита – администрация ответить не берётся. Без ответа остается и вопрос: а дождётся ли результатов этой экспертизы 63-летний барак?





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