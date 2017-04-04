Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.04.2017 14:27 В городе Щёкино разваливающийся барак упорно не признают аварийным
Анастасия Октябрьская

В городе Щёкино разваливающийся барак упорно не признают аварийным

| фото |
«Громыхнул гром, стена завалилась», - рассказывает Сергей Никитин. Не выдержал погодных капризов, видимо. Жители этого дома в городе Щёкино говорят, что буквально каждый день сидели как на пороховой бочке. Серьезные трещины в фундаменте, на фасаде множились с годами на глазах.

Сергей Никитин – хозяин своих 54-х «квадратов» в этом многоквартирном и многострадальном доме – и вовсе оказался в зоне повышенной опасности. Вот это окно – его зал, а буквально в метре от него и произошло обрушение. Парадоксально, но дом №16 по улице Промышленная не признают аварийным. По словам Никитина, «фотографии делались, документы подавались и в администрацию, и в прокуратуру заявление. Ответ был, что нет денег в бюджете».

Ждали с 2007 года и так и не дождались. Строение начало разрушаться. О переселении речи не идёт и сейчас. Этот дом всё еще пытаются спасти. Управляющая компания обещала на месте обрушившегося цоколя установить подпорки, чтобы на этот раз не рухнули жилые квартиры. Их в этом бараке всего 11, живут на свой страх и риск по сей день в семи квартирах.

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щёкинского района Дмитрий Субботин рассказал, что «дом ещё не признан аварийным. Было принято решение о том, что будем заказывать независимую экспертизу, после получения результатов будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого дома».

На вопрос, насколько затянется бумажная волокита – администрация ответить не берётся. Без ответа остается и вопрос: а дождётся ли результатов этой экспертизы 63-летний барак?













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.