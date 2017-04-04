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04.04.2017 17:47 «Ростелеком» помогает тульскому гостиничному бизнесу зарабатывать с помощью интерактивного телевидения Вести-Тула





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Особое внимание было уделено «Интерактивному ТВ» с удобным интерфейсом для самостоятельного управления сервисами. Благодаря широким возможностям этой услуги, отели могут получать часть доходов за потребленный гостями дополнительный контент. Кроме того, оптимизировать свои затраты можно с помощью современных телеком-услуг на базе облачных технологий с гарантией безопасности хранения данных.



«Масштаб и возможности «Ростелекома» позволяют нам воплощать инновационные проекты в самых разных сферах экономики и производства, решая при этом задачи любой сложности – от подключения к телефонной сети и интернету до организации виртуальных офисов, – говорит директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. - Сегодня в развитии наших IT-решений и сервисов мы делаем ставку на облачные технологии, благодаря чему корпоративные клиенты могут создавать свою эффективную инфраструктуру при минимальных затратах».



Главное преимущество «Интерактивного ТВ» для гостиниц – посуточная тарификация услуги, в результате чего заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг. Администратор удаленно активирует приставку при заселении гостя, это позволяет отелю платить только за те приставки, которыми сейчас пользуются посетители.



«Тульский регион становится все более привлекательным для туристического бизнеса, и наша задача - сделать максимально комфортным пребывание гостей в отелях, - говорит Вольхина Ирина, управляющий сетью хостелов и апартаментов «Подушка». – Предложения «Ростелекома» очень интересны с точки зрения комплексного подхода в создании телеком-инфраструктуры в гостинице. Кроме того, наш клиент получает возможность управлять телевидением и получать необходимый именно ему ТВ-контент. А это может стать дополнительным стимулом в пользу выбора нашего отеля».



В интерфейс «Интерактивного ТВ» можно добавлять логотип и фирменный стиль гостиницы, есть возможность загружать и показывать собственный медиаконтент – например, информационно-рекламные ролики об отеле. Для показа в номерах предлагаются три пакета («Стандарт», «Люкс» и «Престиж»), которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы, в том числе ориентированные на новости, спорт, кинопоказы, музыку, рассказы о путешествиях и так далее. В пакетах представлены телеканалы на иностранных языках. Есть дополнительные пакеты – «HD», «Взрослый» и «КХЛ HD». Предлагаются решения по организации показа ТВ не только в номерах, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля.



Персонал гостиницы может управлять сервисами через специальный интерфейс «Интерактивного ТВ». Он удобен не только для ведения статистики потребления платного ТВ-контента, но и позволяет также устанавливать статус гостей, проводить регистрацию и управлять заселением. При подключении услуги по агентской схеме гостиница будет получать часть стоимости за подключение постояльцами дополнительных пакетов и просмотр ими фильмов из «Видеопроката». При заключении долгосрочного договора (на срок более 12 месяцев) абонентское оборудование (ТВ-приставка с пультом) отель может приобрести на специальных условиях – за 1 рубль.



«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» имеет много удобных дополнительных сервисов. С бесплатной услугой «Управление просмотром» можно ставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру богатую коллекцию фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ. Также на экран можно вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют.

В ходе мероприятия в специально оборудованной демо-зоне желающие могли протестировать все представленные на презентации сервисы, оценить их удобство и получить консультацию у экспертов «Ростелекома».



Подробности об условиях предоставления услуги «Интерактивное ТВ» для гостиниц можно узнать на сайте TVB2B.RT.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-200-3000. Об этом и других современных сервисах ПАО «Ростелеком» более подробно можно также узнать на портале www.rt.ru.



30 марта в Туле состоялся бизнес-завтрак для представителей сферы гостиничных услуг. В ходе мероприятия специалисты «Ростелекома» ознакомили гостей с комплексным решением для гостиничного бизнеса. Клиентам был предложен кейс «под ключ», куда входят Интерактивное ТВ, Видеонаблюдение, Wi-Fi с авторизацией, Новая телефония, Мобильная связь для бизнеса.Особое внимание было уделено «Интерактивному ТВ» с удобным интерфейсом для самостоятельного управления сервисами. Благодаря широким возможностям этой услуги, отели могут получать часть доходов за потребленный гостями дополнительный контент. Кроме того, оптимизировать свои затраты можно с помощью современных телеком-услуг на базе облачных технологий с гарантией безопасности хранения данных.«Масштаб и возможности «Ростелекома» позволяют нам воплощать инновационные проекты в самых разных сферах экономики и производства, решая при этом задачи любой сложности – от подключения к телефонной сети и интернету до организации виртуальных офисов, – говорит директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. - Сегодня в развитии наших IT-решений и сервисов мы делаем ставку на облачные технологии, благодаря чему корпоративные клиенты могут создавать свою эффективную инфраструктуру при минимальных затратах».Главное преимущество «Интерактивного ТВ» для гостиниц – посуточная тарификация услуги, в результате чего заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг. Администратор удаленно активирует приставку при заселении гостя, это позволяет отелю платить только за те приставки, которыми сейчас пользуются посетители.«Тульский регион становится все более привлекательным для туристического бизнеса, и наша задача - сделать максимально комфортным пребывание гостей в отелях, - говорит Вольхина Ирина, управляющий сетью хостелов и апартаментов «Подушка». – Предложения «Ростелекома» очень интересны с точки зрения комплексного подхода в создании телеком-инфраструктуры в гостинице. Кроме того, наш клиент получает возможность управлять телевидением и получать необходимый именно ему ТВ-контент. А это может стать дополнительным стимулом в пользу выбора нашего отеля».В интерфейс «Интерактивного ТВ» можно добавлять логотип и фирменный стиль гостиницы, есть возможность загружать и показывать собственный медиаконтент – например, информационно-рекламные ролики об отеле. Для показа в номерах предлагаются три пакета («Стандарт», «Люкс» и «Престиж»), которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы, в том числе ориентированные на новости, спорт, кинопоказы, музыку, рассказы о путешествиях и так далее. В пакетах представлены телеканалы на иностранных языках. Есть дополнительные пакеты – «HD», «Взрослый» и «КХЛ HD». Предлагаются решения по организации показа ТВ не только в номерах, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля.Персонал гостиницы может управлять сервисами через специальный интерфейс «Интерактивного ТВ». Он удобен не только для ведения статистики потребления платного ТВ-контента, но и позволяет также устанавливать статус гостей, проводить регистрацию и управлять заселением. При подключении услуги по агентской схеме гостиница будет получать часть стоимости за подключение постояльцами дополнительных пакетов и просмотр ими фильмов из «Видеопроката». При заключении долгосрочного договора (на срок более 12 месяцев) абонентское оборудование (ТВ-приставка с пультом) отель может приобрести на специальных условиях – за 1 рубль.«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» имеет много удобных дополнительных сервисов. С бесплатной услугой «Управление просмотром» можно ставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру богатую коллекцию фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ. Также на экран можно вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют.В ходе мероприятия в специально оборудованной демо-зоне желающие могли протестировать все представленные на презентации сервисы, оценить их удобство и получить консультацию у экспертов «Ростелекома».Подробности об условиях предоставления услуги «Интерактивное ТВ» для гостиниц можно узнать на сайте TVB2B.RT.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-200-3000. Об этом и других современных сервисах ПАО «Ростелеком» более подробно можно также узнать на портале www.rt.ru.

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