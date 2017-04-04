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04.04.2017 11:57 Губернатор и руководители партийных фракций наметили пути решения проблем София Гафарова





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С пробелов в ЖКХ начали справедливороссы. По их мнению, при формировании перечня работ по капремонту не учитываются пожелания жителей. В 2016 году только и латали крыши да обновляли фасады. По словам председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергея Геребенщикова, «были просчёты в том, что из гнилых труб льёт вода, а людям делают фасад, который через год отваливается. Я поднимал вопрос, чтобы в капремонт более активно включали ремонт лифтового хозяйства. Алексей Геннальевич сказал, что это недоработка нашего министерства ЖКХ».



Аграрными проблемами озаботились тульские коммунисты. Например, пчеловодам требуется поддержка в виде льготы по налоговым выплатам. Как говорит первый секретарь Комитета Тульского областного отделения «КПРФ» Олег Лебедев, «тульское село – это, прежде всего, закон об охране плодородия почв, которым й разрабатываем вместе с Минсельхозом. Лет 30 назад больше вносилось минеральных удобрений, больше были урожаи. Потом возникли проблемы, но нужно возвращаться на тот уровень».



В свою очередь два экологических проекта губернатору предложила «ЛДПР».

В чем оказались солидарны все партии и губернатор, так это в назревшей проблеме патриотического воспитания молодежи. По словам заместителя председателя Тульской областной Думы, руководителя фракции «ЛДПР» Александра Балберова, «мы растим тех, кто будет руководить нашей страной. К сожалению, находятся подлецы и негодяи, которые вовлекают нашу замечательную молодежь в шествия и манифестации. Мы всем обществом должны встать на пути к этому».



Как разнообразить отдых горожан и привлечь туристов - своё видение изложила партия «Родина». Проект благоустройства набережной старого русла считают куцым, необходимо привести в порядок 1,5 километра от Пролетарского моста до бывшего сахарного завода. Председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Виктор Трифонов считает, что «красивая набережная, не из мрамора, но ее нужно благоустроить, привести в порядок, чтобы люди могли приходить семьями и проводить досуг».



Тему благоустройства продолжила «Единая Россия». Один из 18 партийных проектов, которые реализуются в регионе, называется «Городская среда». «Сотни миллионов рублей, сотни и тысячи дворов – программа затронет каждого жителя региона. Проект будет реализовываться в течение пяти лет», - рассказал секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв.



Порядка десяти проблем обсудили руководители партий с губернатором, найдя немало точек соприкосновения в их решении. Губернатор Алексей Дюмин предложил «переформатировать свои отношения, показать, что мы в одном строю». Как пример консолидации было предложено отмечать День народного единства. Не разрозненно, а под единым флагом страны и без политики.



Впервые губернатор области Алексей Дюмин за одним столом собрал первых лиц региональных отделений парламентских партий. Ведь сегодня каждая из них обособленно реализует свои проекты в Тульской области, желая получить поддержку общества и власти. «Для нас важно слышать вас, важно ваше мнение, ваши взгляды, - заверил собравшихся глава региона. - Те вопросы, которые вы поднимаете, должны иметь здравый и конструктивный смысл».С пробелов в ЖКХ начали справедливороссы. По их мнению, при формировании перечня работ по капремонту не учитываются пожелания жителей. В 2016 году только и латали крыши да обновляли фасады. По словам председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергея Геребенщикова, «были просчёты в том, что из гнилых труб льёт вода, а людям делают фасад, который через год отваливается. Я поднимал вопрос, чтобы в капремонт более активно включали ремонт лифтового хозяйства. Алексей Геннальевич сказал, что это недоработка нашего министерства ЖКХ».Аграрными проблемами озаботились тульские коммунисты. Например, пчеловодам требуется поддержка в виде льготы по налоговым выплатам. Как говорит первый секретарь Комитета Тульского областного отделения «КПРФ» Олег Лебедев, «тульское село – это, прежде всего, закон об охране плодородия почв, которым й разрабатываем вместе с Минсельхозом. Лет 30 назад больше вносилось минеральных удобрений, больше были урожаи. Потом возникли проблемы, но нужно возвращаться на тот уровень».В свою очередь два экологических проекта губернатору предложила «ЛДПР».В чем оказались солидарны все партии и губернатор, так это в назревшей проблеме патриотического воспитания молодежи. По словам заместителя председателя Тульской областной Думы, руководителя фракции «ЛДПР» Александра Балберова, «мы растим тех, кто будет руководить нашей страной. К сожалению, находятся подлецы и негодяи, которые вовлекают нашу замечательную молодежь в шествия и манифестации. Мы всем обществом должны встать на пути к этому».Как разнообразить отдых горожан и привлечь туристов - своё видение изложила партия «Родина». Проект благоустройства набережной старого русла считают куцым, необходимо привести в порядок 1,5 километра от Пролетарского моста до бывшего сахарного завода. Председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Виктор Трифонов считает, что «красивая набережная, не из мрамора, но ее нужно благоустроить, привести в порядок, чтобы люди могли приходить семьями и проводить досуг».Тему благоустройства продолжила «Единая Россия». Один из 18 партийных проектов, которые реализуются в регионе, называется «Городская среда». «Сотни миллионов рублей, сотни и тысячи дворов – программа затронет каждого жителя региона. Проект будет реализовываться в течение пяти лет», - рассказал секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв.Порядка десяти проблем обсудили руководители партий с губернатором, найдя немало точек соприкосновения в их решении. Губернатор Алексей Дюмин предложил «переформатировать свои отношения, показать, что мы в одном строю». Как пример консолидации было предложено отмечать День народного единства. Не разрозненно, а под единым флагом страны и без политики.









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