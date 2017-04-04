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Ушли в минус
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Отравление метанолом


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НОВОСТИ | Политика



04.04.2017 11:57 Губернатор и руководители партийных фракций наметили пути решения проблем
София Гафарова

Губернатор и руководители партийных фракций наметили пути решения проблем

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Впервые губернатор области Алексей Дюмин за одним столом собрал первых лиц региональных отделений парламентских партий. Ведь сегодня каждая из них обособленно реализует свои проекты в Тульской области, желая получить поддержку общества и власти. «Для нас важно слышать вас, важно ваше мнение, ваши взгляды, - заверил собравшихся глава региона. - Те вопросы, которые вы поднимаете, должны иметь здравый и конструктивный смысл».

С пробелов в ЖКХ начали справедливороссы. По их мнению, при формировании перечня работ по капремонту не учитываются пожелания жителей. В 2016 году только и латали крыши да обновляли фасады. По словам председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергея Геребенщикова, «были просчёты в том, что из гнилых труб льёт вода, а людям делают фасад, который через год отваливается. Я поднимал вопрос, чтобы в капремонт более активно включали ремонт лифтового хозяйства. Алексей Геннальевич сказал, что это недоработка нашего министерства ЖКХ».

Аграрными проблемами озаботились тульские коммунисты. Например, пчеловодам требуется поддержка в виде льготы по налоговым выплатам. Как говорит первый секретарь Комитета Тульского областного отделения «КПРФ» Олег Лебедев, «тульское село – это, прежде всего, закон об охране плодородия почв, которым й разрабатываем вместе с Минсельхозом. Лет 30 назад больше вносилось минеральных удобрений, больше были урожаи. Потом возникли проблемы, но нужно возвращаться на тот уровень».

В свою очередь два экологических проекта губернатору предложила «ЛДПР».
В чем оказались солидарны все партии и губернатор, так это в назревшей проблеме патриотического воспитания молодежи. По словам заместителя председателя Тульской областной Думы, руководителя фракции «ЛДПР» Александра Балберова, «мы растим тех, кто будет руководить нашей страной. К сожалению, находятся подлецы и негодяи, которые вовлекают нашу замечательную молодежь в шествия и манифестации. Мы всем обществом должны встать на пути к этому».

Как разнообразить отдых горожан и привлечь туристов - своё видение изложила партия «Родина». Проект благоустройства набережной старого русла считают куцым, необходимо привести в порядок 1,5 километра от Пролетарского моста до бывшего сахарного завода. Председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Виктор Трифонов считает, что «красивая набережная, не из мрамора, но ее нужно благоустроить, привести в порядок, чтобы люди могли приходить семьями и проводить досуг».

Тему благоустройства продолжила «Единая Россия». Один из 18 партийных проектов, которые реализуются в регионе, называется «Городская среда». «Сотни миллионов рублей, сотни и тысячи дворов – программа затронет каждого жителя региона. Проект будет реализовываться в течение пяти лет», - рассказал секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв.

Порядка десяти проблем обсудили руководители партий с губернатором, найдя немало точек соприкосновения в их решении. Губернатор Алексей Дюмин предложил «переформатировать свои отношения, показать, что мы в одном строю». Как пример консолидации было предложено отмечать День народного единства. Не разрозненно, а под единым флагом страны и без политики.















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