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04.04.2017 11:28 Подвал дома в Мясново на три недели стал тюрьмой для тулячки
Алина Фурсенко

Подвал дома в Мясново на три недели стал тюрьмой для тулячки

| фото |
В подвале вот этого дома за высоким кирпичным забором на одной из тихих улочек тульского поселка Мясново, по версии следствия, удерживали три недели 35-летнюю женщину, причем пришла она сюда сама – немного подработать, помыть окна и полы.

Случилось это 6 марта. До 27-го выйти из-за этих тяжелых ворот цыганского дома женщина не смогла. Спустя время родственники забеспокоились и забили тревогу. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Татьяна Грызлова, «обвинение предъявлено трем мужчинам 81,87 и 96 годов рождения, они обвиняются по пункту А части второй стати 127 УК РФ, это незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По информации следствия, обвиняемые заранее договорились о незаконном удержании у себя в доме 35-летней женщины с целью последующего завладения ее квартирой».

Соседи о том, что в подвале 11-го дома томится пленница, даже не догадывались – ничего подозрительного не слышали, так что поводов позвонить в полицию не было. А вот цыганская община за жизнью соседей следит внимательно, и считает, что обвинение представителей диаспоры - наговор.

Покинуть свою подвальную тюрьму, по версии следователей, женщине разрешили лишь тогда, когда она согласилась добровольно отказаться от своей квартиры. Самое интересное, что в руки полиции злоумышленники отправились сами, вместе с пленницей пришли в МФЦ, чтобы справить ей паспорт, без него нельзя было оформить сделку по продаже квартиры, и не предусмотрели, что по всей Туле разошлись ориентировки о пропавшей женщине. Теперь всем обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.













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