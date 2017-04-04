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04.04.2017 11:00 На межмуниципальные маршруты в Тульской области не могут найти перевозчиков Вести-Тула





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В Тульской области в этом году должны появиться три новых межмуниципальных маршрута, речь шла о сообщении между Волово и Ефремовым, поселком Славный и Суворовом, а так же Суворовом и Белёвом.



Как сообщил директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «в целях организации прямого транспортного сообщения между Волово и Ефремовым в период с июня по октябрь 2016 года Минтрансом было проведено два открытых конкурса. Заявок не поступило, конкурсы признаны несостоявшимися».



«Меня такие доклады не устраивают. Выход из ситуации какой?» - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин. Держать ответ пришлось министру транспорта и дорожного хозяйства региона Александру Камзолову: «Надо будет работать с перевозчиками и предлагать им более выгодные маршруты в комплексе. Мы в этом плане работаем».



Губернатор Тульской области выразил соболезнование родным и близким погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Со слов поддержки глава нашего региона начал заседание областного правительства 3 апреля 2017 года. Одной из основных тем обсуждения стал транспорт.В Тульской области в этом году должны появиться три новых межмуниципальных маршрута, речь шла о сообщении между Волово и Ефремовым, поселком Славный и Суворовом, а так же Суворовом и Белёвом.Как сообщил директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «в целях организации прямого транспортного сообщения между Волово и Ефремовым в период с июня по октябрь 2016 года Минтрансом было проведено два открытых конкурса. Заявок не поступило, конкурсы признаны несостоявшимися».«Меня такие доклады не устраивают. Выход из ситуации какой?» - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин. Держать ответ пришлось министру транспорта и дорожного хозяйства региона Александру Камзолову: «Надо будет работать с перевозчиками и предлагать им более выгодные маршруты в комплексе. Мы в этом плане работаем».







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