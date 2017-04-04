Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.04.2017 11:00 На межмуниципальные маршруты в Тульской области не могут найти перевозчиков
Вести-Тула

На межмуниципальные маршруты в Тульской области не могут найти перевозчиков

| фото |
Губернатор Тульской области выразил соболезнование родным и близким погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Со слов поддержки глава нашего региона начал заседание областного правительства 3 апреля 2017 года. Одной из основных тем обсуждения стал транспорт.

В Тульской области в этом году должны появиться три новых межмуниципальных маршрута, речь шла о сообщении между Волово и Ефремовым, поселком Славный и Суворовом, а так же Суворовом и Белёвом.

Как сообщил директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «в целях организации прямого транспортного сообщения между Волово и Ефремовым в период с июня по октябрь 2016 года Минтрансом было проведено два открытых конкурса. Заявок не поступило, конкурсы признаны несостоявшимися».

«Меня такие доклады не устраивают. Выход из ситуации какой?» - поинтересовался губернатор Алексей Дюмин. Держать ответ пришлось министру транспорта и дорожного хозяйства региона Александру Камзолову: «Надо будет работать с перевозчиками и предлагать им более выгодные маршруты в комплексе. Мы в этом плане работаем».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.