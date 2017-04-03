Тульский роддом:
Опасные процедуры
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ



03.04.2017 22:16 Спецкор тульских “Вестей” рассказал об обстановке в Санкт-Петербурге
Вести-Тула

Взрывы в метро Санкт-Петербурга – новость, которая взбудоражила весь мир

| фото |
Взрывы в метро Санкт-Петербурга – новость, которая взбудоражила весь мир. Есть информация о погибших и раненых. В эти дни в Питере проходил форум Общероссийского народного фронта “Правда и справедливость". С его участниками встретился президент России Владимир Путин, однако из-за трагедии в метро эта встреча продлилась относительно недолго.

Наш специальный корреспондент Алексей Ерёмин - среди участников форума. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге. Трагедия, к счастью, напрямую не коснулась ни его, ни еще нескольких наших коллег из Тулы, также участвующих в мероприятии. Алексей Ерёмин вышел на связь из гостиничного номера и рассказал, что встреча президента с журналистами шла менее полутора часов, успели задать около десяти вопросов.

Гостиница, где расположились журналисты, находится на синей ветке метро. По городу проносится полиция, кареты скорой помощи, летают военные и гражданские вертолеты. На сегодня был запланирован выезд участников форума из гостиницы, но, по поступившей информации, добраться на метро до вокзала будет невозможно, нужно искать другие варианты. Медиафорум отошел на второй план из-за взрывов.

Губернатор Тульской области выразил соболезнование родным и близким погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Со слов поддержки глава нашего региона начал сегодняшнее заседание областного правительства.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.