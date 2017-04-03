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03.04.2017 22:16 Спецкор тульских “Вестей” рассказал об обстановке в Санкт-Петербурге Вести-Тула





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Наш специальный корреспондент Алексей Ерёмин - среди участников форума. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге. Трагедия, к счастью, напрямую не коснулась ни его, ни еще нескольких наших коллег из Тулы, также участвующих в мероприятии. Алексей Ерёмин вышел на связь из гостиничного номера и рассказал, что встреча президента с журналистами шла менее полутора часов, успели задать около десяти вопросов.



Гостиница, где расположились журналисты, находится на синей ветке метро. По городу проносится полиция, кареты скорой помощи, летают военные и гражданские вертолеты. На сегодня был запланирован выезд участников форума из гостиницы, но, по поступившей информации, добраться на метро до вокзала будет невозможно, нужно искать другие варианты. Медиафорум отошел на второй план из-за взрывов.



Губернатор Тульской области выразил соболезнование родным и близким погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Со слов поддержки глава нашего региона начал сегодняшнее заседание областного правительства.



Взрывы в метро Санкт-Петербурга – новость, которая взбудоражила весь мир. Есть информация о погибших и раненых. В эти дни в Питере проходил форум Общероссийского народного фронта “Правда и справедливость". С его участниками встретился президент России Владимир Путин, однако из-за трагедии в метро эта встреча продлилась относительно недолго.Наш специальный корреспондент Алексей Ерёмин - среди участников форума. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге. Трагедия, к счастью, напрямую не коснулась ни его, ни еще нескольких наших коллег из Тулы, также участвующих в мероприятии. Алексей Ерёмин вышел на связь из гостиничного номера и рассказал, что встреча президента с журналистами шла менее полутора часов, успели задать около десяти вопросов.Гостиница, где расположились журналисты, находится на синей ветке метро. По городу проносится полиция, кареты скорой помощи, летают военные и гражданские вертолеты. На сегодня был запланирован выезд участников форума из гостиницы, но, по поступившей информации, добраться на метро до вокзала будет невозможно, нужно искать другие варианты. Медиафорум отошел на второй план из-за взрывов.Губернатор Тульской области выразил соболезнование родным и близким погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Со слов поддержки глава нашего региона начал сегодняшнее заседание областного правительства.







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