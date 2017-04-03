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03.04.2017 16:13 Под Тулой прошёл юношеский Кубок Европы по дзюдо Вести-Тула





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В общекомандном зачёте победу одержала сборная России, на втором месте – Грузия, и на третьем – Италия. Тульские дзюдоисты в число призёров пробиться не сумели. Лучший результат у Дианы Морозовой - она заняла 5 место в категории до 48 килограммов.



«Популярность этого вида спорта растёт. 16 стран-участниц прибыли в Тульскую область и сегодня мы – одна большая семья. Спорт вне политики», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



На базе парка-отеля «Грумант» под Тулой завершился Кубок Европы по борьбе дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 16 комплектов медалей разыграли более 300 спортсменов из 15 европейских государств, а также гости из Австралии. Отдельной командой была представлена сборная Тульской области.В общекомандном зачёте победу одержала сборная России, на втором месте – Грузия, и на третьем – Италия. Тульские дзюдоисты в число призёров пробиться не сумели. Лучший результат у Дианы Морозовой - она заняла 5 место в категории до 48 килограммов.«Популярность этого вида спорта растёт. 16 стран-участниц прибыли в Тульскую область и сегодня мы – одна большая семья. Спорт вне политики», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.





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