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03.04.2017 15:55 Около 800 человек в Тульской области не смогли оповестить о начале призыва Вести-Тула





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Сегодня в местные военкоматы прибыли первые призывники, они проходят медицинскую и призывную комиссии. Здесь же на пункте сбора они получают форму летнюю и зимнюю. Цвета обмундирования соответствуют войсковой принадлежности. Теперь колористика такая: зеленая форма – сухопутные войска, синяя – воздушно-космические и десантные, черная – морпехи. Солдаты национальной гвардии и МЧС носят полевую расцветку.



Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов сообщил, что «уклонисты есть, но к ним мы относим и тех, кого не можем оповестить установленным порядком по разным причинам: уехали в другой город, учатся, болеют и так далее. Тех, кого не смогли оповестить о начале призыва, порядка 800 человек».



Тем не менее, в военкомате утверждают, что год от года количество желающих пройти службу в армии растет. Это связано и с тем, что срок службы составляет всего год. У ребят, которые имеют высшее образование, еще и есть право выбора: отслужить год по призыву или два года по контракту, и по желанию в будущем связать свою жизнь с армией.



На этот раз их будет полторы тысячи. Ровно столько призывников планируют отправить на службу в Тульской области. С 1 апреля в регионе дан старт весеннему призыву. Новобранцы пополнят ряды всех родов войск, несколько человек поедут на Тихоокеанский флот.Сегодня в местные военкоматы прибыли первые призывники, они проходят медицинскую и призывную комиссии. Здесь же на пункте сбора они получают форму летнюю и зимнюю. Цвета обмундирования соответствуют войсковой принадлежности. Теперь колористика такая: зеленая форма – сухопутные войска, синяя – воздушно-космические и десантные, черная – морпехи. Солдаты национальной гвардии и МЧС носят полевую расцветку.Военный комиссар Тульской области Александр Сафронов сообщил, что «уклонисты есть, но к ним мы относим и тех, кого не можем оповестить установленным порядком по разным причинам: уехали в другой город, учатся, болеют и так далее. Тех, кого не смогли оповестить о начале призыва, порядка 800 человек».Тем не менее, в военкомате утверждают, что год от года количество желающих пройти службу в армии растет. Это связано и с тем, что срок службы составляет всего год. У ребят, которые имеют высшее образование, еще и есть право выбора: отслужить год по призыву или два года по контракту, и по желанию в будущем связать свою жизнь с армией.





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