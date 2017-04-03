|
|
|
|03.04.2017 15:38 Туляков зовут на первый субботник 8 апреля
|Вести-Тула
Все на субботник - призывает туляков городская администрация. Первый в этом сезоне массовый выход во дворы и на улицы города с мётлами и граблями состоится в субботу 8 апреля. Об этом шла речь сегодня на городском оперативном совещании.
Участие в субботнике примут представители областного правительства, городской администрации, промышленных предприятий, индивидуальные предприниматели, а также все желающие жители города-героя. Помимо 184 дворовых территорий очистить от мусора планируют территорию около Рогожинского ручья, берег реки Тулицы. А на месте бывшей свалки в Судаково займутся высадкой кустарников.
Стартует массовый субботник в 9 часов утра. За необходимыми инструментами и инвентарём можно обращаться в администрацию своего территориального округа или же в управляющую компанию.
Начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева сообщила, что « в городе проходит конкурс «Чистый двор, чистый город, чистый регион». С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Совета муниципальных образований. По итогам участия будут определены три победителя. Предусмотрено вознаграждение 150 тысяч рублей за первое место, 120 тысяч – за второе, 100 тысяч – третье место. Это деньги пойдут на работы по благоустройству или элементы благоустройства».
Стоит отметить, что проблема с мусором в областном центре сейчас стоит особенно остро. На общероссийской карте свалок всё чаще стали появляться тульские. Глава городской администрации Евгений Авилов дал указание в кратчайшие сроки ликвидировать стихийные и несанкционированные свалки.
По-прежнему немало нарушений и в содержании контейнерных площадок. Потому чиновники предлагают каждой контейнерной площадке присвоить свой порядковый номер, который можно будет отправить в СМС-сообщении в случае переполнения мусорных баков или же скоплении отходов непосредственно рядом с площадкой.
|
|