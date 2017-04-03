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03.04.2017 15:07 Тульские активисты выступили против жестокой традиции Благовещения Вести-Тула





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Не за горами праздник Благовещения, а на Руси уже давно сложилась традиция в этот день выпускать птичек на волю. Ну, а где их взять, - кроме как у птицеловов, которые отлавливают их в лесах специально на продажу. И могут по несколько дней держать в клетках без еды и воды. Против такой жестокости и выступают активисты «ЭКА».



Начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Елена Смирнова рассказала, что «птицы зачастую гибнут во время содержания в стесненных условиях, от недостатка питания и воды, испытывая сильнейший стресс, когда их берут в руки».



Кстати, в Тульской области обитают и достаточно редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу. Всего их 56. Среди них есть крупные хищники (подорлики, змееяды) и небольшие, например, овсянка-дубровник, численность которой снижается по всей России. Тульские специалисты помогают ее восстанавливать. По словам Смирновой, «начали мероприятия по устройству искусственных гнездовий, призванных привлечь на гнездование, прежде всего, хищных птиц».



В разгар весны у птиц начинается брачный сезон. Возвращаясь из дальних стран, они ищут место для гнездования. В Тульской области обитает около 270 видов пернатых, среди них как мелкие - щеглы, воробьи, так и крупные - журавли и аисты.Не за горами праздник Благовещения, а на Руси уже давно сложилась традиция в этот день выпускать птичек на волю. Ну, а где их взять, - кроме как у птицеловов, которые отлавливают их в лесах специально на продажу. И могут по несколько дней держать в клетках без еды и воды. Против такой жестокости и выступают активисты «ЭКА».Начальник отдела охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Елена Смирнова рассказала, что «птицы зачастую гибнут во время содержания в стесненных условиях, от недостатка питания и воды, испытывая сильнейший стресс, когда их берут в руки».Кстати, в Тульской области обитают и достаточно редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу. Всего их 56. Среди них есть крупные хищники (подорлики, змееяды) и небольшие, например, овсянка-дубровник, численность которой снижается по всей России. Тульские специалисты помогают ее восстанавливать. По словам Смирновой, «начали мероприятия по устройству искусственных гнездовий, призванных привлечь на гнездование, прежде всего, хищных птиц».

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