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03.04.2017 12:38 1 апреля в Туле посвятили борьбе со стихийными свалками Вести-Тула





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Находят несанкционированные помойки специалисты Управления административно-технического надзора, а помогают им в этом активисты проекта «Карта свалок», они же контролируют то, как быстро на эту проблему реагируют коммунальные службы. Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии ОНФ по Тульской области Михаил Буденков, «эта свалка была внесена на сайт Народного фронта буквально три дня назад. Сегодня ее уже убрали. Это очень слаженная работа администрации, коммунальных служб».



Впрочем, работать в этом направлении предстоит еще много. Составители «Карты свалок» выяснили, сколько же всего несанкционированных мусорок отравляют жизнь тулякам. Подробнее об этом в 20.45.



С уборки десятка крупных свалок в субботу 1 апреля в Туле стартовал месячник чистоты. Наводить порядок в областном центре отныне будут практически каждый день, не исключая и выходных - в городе объявлены субботники. Накануне за мусорки плотно взялись коммунальщики. Стихийные свалки нашлись во всех районах Тулы, всего на борьбу с ними выдвинулись 25 единиц спецтехники и около 100 человек.Находят несанкционированные помойки специалисты Управления административно-технического надзора, а помогают им в этом активисты проекта «Карта свалок», они же контролируют то, как быстро на эту проблему реагируют коммунальные службы. Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии ОНФ по Тульской области Михаил Буденков, «эта свалка была внесена на сайт Народного фронта буквально три дня назад. Сегодня ее уже убрали. Это очень слаженная работа администрации, коммунальных служб».Впрочем, работать в этом направлении предстоит еще много. Составители «Карты свалок» выяснили, сколько же всего несанкционированных мусорок отравляют жизнь тулякам. Подробнее об этом в 20.45.









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