Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.04.2017 12:38 1 апреля в Туле посвятили борьбе со стихийными свалками
Вести-Тула

1 апреля в Туле посвятили борьбе со стихийными свалками

| фото |
С уборки десятка крупных свалок в субботу 1 апреля в Туле стартовал месячник чистоты. Наводить порядок в областном центре отныне будут практически каждый день, не исключая и выходных - в городе объявлены субботники. Накануне за мусорки плотно взялись коммунальщики. Стихийные свалки нашлись во всех районах Тулы, всего на борьбу с ними выдвинулись 25 единиц спецтехники и около 100 человек.

Находят несанкционированные помойки специалисты Управления административно-технического надзора, а помогают им в этом активисты проекта «Карта свалок», они же контролируют то, как быстро на эту проблему реагируют коммунальные службы. Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии ОНФ по Тульской области Михаил Буденков, «эта свалка была внесена на сайт Народного фронта буквально три дня назад. Сегодня ее уже убрали. Это очень слаженная работа администрации, коммунальных служб».

Впрочем, работать в этом направлении предстоит еще много. Составители «Карты свалок» выяснили, сколько же всего несанкционированных мусорок отравляют жизнь тулякам. Подробнее об этом в 20.45.















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Портреты
Агровестник
Вести в любой точке мира
Слушать "Вести ФМ"
Соседи
Я - мама!
Во имя закона
Город мастеров
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.