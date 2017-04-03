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|03.04.2017 12:30 Трое мужчин три недели удерживали в подвале тулячку
|Вести-Тула
Три недели в подвале удерживали тулячку её знакомые. В отношении троих мужчин 1981, 1987 и 1996 годов рождения возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 6 марта обвиняемые встретились со своей знакомой - 35 летней женщиной. Один из мужчин предложил ей подработку у него дома за денежное вознаграждение. Женщина согласилась и села в машину, которая отвезла ее в один из домов в поселке Мясново, где до 27 марта ее держали в подвале.
План злоумышленников, считают следователи, был в том, чтобы завладеть квартирой женщины. Полицейские вмешались как раз тогда, когда обвиняемые пытались оформить документы на продажу этой недвижимости. Сейчас по ходатайству следствия мужчины заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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