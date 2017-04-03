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03.04.2017 12:30 Трое мужчин три недели удерживали в подвале тулячку Вести-Тула





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План злоумышленников, считают следователи, был в том, чтобы завладеть квартирой женщины. Полицейские вмешались как раз тогда, когда обвиняемые пытались оформить документы на продажу этой недвижимости. Сейчас по ходатайству следствия мужчины заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



Три недели в подвале удерживали тулячку её знакомые. В отношении троих мужчин 1981, 1987 и 1996 годов рождения возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 6 марта обвиняемые встретились со своей знакомой - 35 летней женщиной. Один из мужчин предложил ей подработку у него дома за денежное вознаграждение. Женщина согласилась и села в машину, которая отвезла ее в один из домов в поселке Мясново, где до 27 марта ее держали в подвале.План злоумышленников, считают следователи, был в том, чтобы завладеть квартирой женщины. Полицейские вмешались как раз тогда, когда обвиняемые пытались оформить документы на продажу этой недвижимости. Сейчас по ходатайству следствия мужчины заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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