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03.04.2017 12:15 В Туле скончался экс-редактор «Молодого коммунара» Валерий Возбранный Вести-Тула





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Валерий Викторович возглавлял журналистский коллектив «Молодого коммунара» с 1972 по 1976 годы. Имена журналистов, считающих себя воспитанниками Возбранного, известны не только в Тульской области, но и во всей стране. Прощание состоится 4 апреля в храме Двенадцати апостолов в 10.30.



31 марта 2017 года в Туле скончался экс-редактор «Молодого коммунара» Валерий Викторович Возбранный. Член Союза журналистов СССР и России, основатель и первый редактор профсоюзной газеты «Позиция», общественный деятель, автор текста к иллюстрированной книге-альбому «Тула. Из глубины веков до наших дней».Валерий Викторович возглавлял журналистский коллектив «Молодого коммунара» с 1972 по 1976 годы. Имена журналистов, считающих себя воспитанниками Возбранного, известны не только в Тульской области, но и во всей стране. Прощание состоится 4 апреля в храме Двенадцати апостолов в 10.30.

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