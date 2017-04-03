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НОВОСТИ | Общество



03.04.2017 11:09 Спецкор тульских «Вестей» стал победителем на конкурсе ОНФ «Правда и справедливость»
Вести-Тула

Сюжет спецкора тульских «Вестей» стал победителем на конкурсе ОНФ «Правда и справедливость»

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Работа журналиста должна быть объективной, непредвзятой и отвечать потребностям общества, а не чиновников и коммерческих структур. Сегодня в Санкт-Петербурге – заключительный день ежегодного медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Телерадиокомпанию «Тула» в северной столице представляет специальный корреспондент Алексей Ерёмин.

В конкурсе в этом году участвуют более 400 журналистов со всей России, которые представили работы о проблемах, знакомых каждому региону. Алексей Ерёмин представил несколько работ на тему ЖКХ, борьбы с коррупцией, а победил материал о проверке отделения Пенсионного фонда в Тульской области, которую провели активисты Общероссийского народного фронта. В сюжете рассказывается о затратах на строительство здания Пенсионного фонда, причем административного, а не для приема посетителей.
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