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03.04.2017 10:26 Тульским колясочникам предложили субсидию на переезд в адаптированное жильё София Гафарова





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Забраться на первый этаж – полдела. Здесь как в игре: надо пройти еще один уровень – попасть в лифт. Такую полосу препятствий Малышевы проходят изо дня в день, причем не неоднократно. Катя - студентка тульского вуза, участница проекта «Танцы на колясках» и общественный деятель. Увы, без помощи мамы, никуда. А живет семья на девятом этаже. И когда ломается лифт, Катя оказывается словно в заточении.

«Хочется быть независимой. Вижу, что моей маме тяжело. Она откладывает свои дела, чтобы мне помогать. Хотелось бы облегчить моей семье жизнь», - говорит Екатерина Малышева.



Поэтому Малышевы и ухватились за возможность сменить жилье, услышав про новую меру поддержки маломобильных граждан с ограниченными возможностями. При переселении из неадаптированного жилья в адаптированное можно оформить субсидию в 500 тысяч рублей. Это касается инвалидов всех возрастов, и не только колясочников.



Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «необходимо исходить из индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Мы будем отталкиваться не от наших критериев, а от показателей медико-социальной экспертизы».

Что для этого нужно? Обратиться в местное отделение соцзащиты, в котором должны подсказать, какой требуется пакет документов. Жилье придется искать тоже самим. Это будет посложнее бюрократии, потому что адаптированного жилья у нас не так много. По крайней мере, на рынке вторичного жилья, что привлекательнее для инвалидов. Адаптированные для маломобильных граждан новостройки находятся на окраине города. «Надо выбирать: либо жить в центре и смотреть в окно, не выходя из дома, либо иметь возможность выйти и гулять», - говорит Филиппов.



Что примечательно, предусмотрена дополнительная компенсация в 20 тысяч рублей, если вы решитесь обратиться к риелторам. Процедура смены жилья далеко не быстрая, а вот поспешить встать в очередь стоит. Ведь программа дебютная и фонд господдержки в этом году ограничен до 8 млн. рублей. То есть войдут в нее всего 16 семей. В их числе скоро будут и Малышевы.



Эти пять злосчастных ступенек – каждый раз как проверка на прочность для Ольги и ее дочки Кати. Надо поставить коляску под особым углом и обеим одновременно тянуть ее наверх. Благо управляющая компания недавно поставила второй поручень, чем немного облегчила мучения женщин. Но все равно приходится бороться за каждый сантиметр.Забраться на первый этаж – полдела. Здесь как в игре: надо пройти еще один уровень – попасть в лифт. Такую полосу препятствий Малышевы проходят изо дня в день, причем не неоднократно. Катя - студентка тульского вуза, участница проекта «Танцы на колясках» и общественный деятель. Увы, без помощи мамы, никуда. А живет семья на девятом этаже. И когда ломается лифт, Катя оказывается словно в заточении.«Хочется быть независимой. Вижу, что моей маме тяжело. Она откладывает свои дела, чтобы мне помогать. Хотелось бы облегчить моей семье жизнь», - говорит Екатерина Малышева.Поэтому Малышевы и ухватились за возможность сменить жилье, услышав про новую меру поддержки маломобильных граждан с ограниченными возможностями. При переселении из неадаптированного жилья в адаптированное можно оформить субсидию в 500 тысяч рублей. Это касается инвалидов всех возрастов, и не только колясочников.Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «необходимо исходить из индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Мы будем отталкиваться не от наших критериев, а от показателей медико-социальной экспертизы».Что для этого нужно? Обратиться в местное отделение соцзащиты, в котором должны подсказать, какой требуется пакет документов. Жилье придется искать тоже самим. Это будет посложнее бюрократии, потому что адаптированного жилья у нас не так много. По крайней мере, на рынке вторичного жилья, что привлекательнее для инвалидов. Адаптированные для маломобильных граждан новостройки находятся на окраине города. «Надо выбирать: либо жить в центре и смотреть в окно, не выходя из дома, либо иметь возможность выйти и гулять», - говорит Филиппов.Что примечательно, предусмотрена дополнительная компенсация в 20 тысяч рублей, если вы решитесь обратиться к риелторам. Процедура смены жилья далеко не быстрая, а вот поспешить встать в очередь стоит. Ведь программа дебютная и фонд господдержки в этом году ограничен до 8 млн. рублей. То есть войдут в нее всего 16 семей. В их числе скоро будут и Малышевы.





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