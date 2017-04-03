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03.04.2017 09:32 Легендарную «Катюшу» покрасят и установят на обновленный постамент Виталий Моторин





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Топливные баки и систему запуска двигателя с нее тогда сняли. Здесь, под дождями и снегами, она провела два года, и вот настало время новой реставрации. Казалось бы, наша легендарная «Катюша» дорога каждому туляку, но это не спасло ее от посягательств вандалов, капот безотказного «ЗИСа» предстал перед специалистами «Сплава» сильно поврежденным - промятым, на нем просто-напросто кто-то прыгал, говорят они.



«Попадет вода, соль. Теперь мы заделали всё герметиком, чтобы влага не поступала», - рассказывает автомаляр гаража НПО «Сплав» Виталий Билибин.



В этот раз, впервые за десятилетия, специалисты зачистили от старой краски сам реактивный миномет. Теперь его вместе с базой «ЗИСа» предстоит покрасить. Краску использовать будут специальную, матовую - точно такой эти же специалисты покрывали машины, представленные у музея оружия, а производится она лишь в одном месте страны - в Ярославле.



Как рассказал заместитель начальника транспортного цеха АО НПО «Сплав» Дмитрий Филин, «будем производить зачистку и покраску передней балки автомобиля, кабины и колесных дисков. Эмблему на двери сохраняем в том виде, в каком она была».



Закончить восстановление «Катюши» специалисты планируют к майским праздникам. Торопиться в этом деле не следует, говорят они - таких машин в СНГ осталось чуть больше 20.



Поставить машину на ход и вновь пустить по площади на параде в этом году пока не планируют, но если такая задача будет поставлена, то готовы ее выполнить. Пока же для обновленной «Катюши» отреставрируют еще и постамент.



В составе колонны - оружие Великой Победы, легендарная «Катюша»! Чтобы вызвать эти овации, два года назад она и была восстановлена. Но пройдя во всей красе по главной площади Тулы на параде Великой Победы наша «Катюша», подобно Золушке, должна была с этого бала вернуться в срок на свой привычный постамент.Топливные баки и систему запуска двигателя с нее тогда сняли. Здесь, под дождями и снегами, она провела два года, и вот настало время новой реставрации. Казалось бы, наша легендарная «Катюша» дорога каждому туляку, но это не спасло ее от посягательств вандалов, капот безотказного «ЗИСа» предстал перед специалистами «Сплава» сильно поврежденным - промятым, на нем просто-напросто кто-то прыгал, говорят они.«Попадет вода, соль. Теперь мы заделали всё герметиком, чтобы влага не поступала», - рассказывает автомаляр гаража НПО «Сплав» Виталий Билибин.В этот раз, впервые за десятилетия, специалисты зачистили от старой краски сам реактивный миномет. Теперь его вместе с базой «ЗИСа» предстоит покрасить. Краску использовать будут специальную, матовую - точно такой эти же специалисты покрывали машины, представленные у музея оружия, а производится она лишь в одном месте страны - в Ярославле.Как рассказал заместитель начальника транспортного цеха АО НПО «Сплав» Дмитрий Филин, «будем производить зачистку и покраску передней балки автомобиля, кабины и колесных дисков. Эмблему на двери сохраняем в том виде, в каком она была».Закончить восстановление «Катюши» специалисты планируют к майским праздникам. Торопиться в этом деле не следует, говорят они - таких машин в СНГ осталось чуть больше 20.Поставить машину на ход и вновь пустить по площади на параде в этом году пока не планируют, но если такая задача будет поставлена, то готовы ее выполнить. Пока же для обновленной «Катюши» отреставрируют еще и постамент.







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