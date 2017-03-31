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31.03.2017 18:21 В Туле удался эксперимент по сбору пластиковых бутылок Вести-Тула





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Как оценили туляки идею с раздельным сбором отходов? За ответами на этот вопрос к жителям приехал депутат Государственной Думы Николай Петрунин. Туляки рассказали ему, что задумка хорошая, а контейнер наполняется за два-три дня. Первый шаг к переходу на контейнеры раздельного сбора мусора сделан. Советский округ стал пилотной площадкой. В ближайшее время планируется установить подобные контейнеры и в Пролетарском округе Тулы.



Как рассказал депутат Государственной Думы РФ Николай Петрунин, «мы услышали самые добрые слова в отношении проекта. В России объявлен Год экологии, но я считаю, что этот год должен закончиться не 31 декабря 2017-го. Он должен продолжаться и стать образом нашей жизни».



1 марта 2017 года в Советском округе областного центра стартовал пилотный проект «Сделаем Тулу чище!». По трём адресам – улицы Гоголевская, 69, Революции, 10 и Халтурина, 6 – были установлены специальные контейнеры для сбора использованных пластиковых бутылок.Как оценили туляки идею с раздельным сбором отходов? За ответами на этот вопрос к жителям приехал депутат Государственной Думы Николай Петрунин. Туляки рассказали ему, что задумка хорошая, а контейнер наполняется за два-три дня. Первый шаг к переходу на контейнеры раздельного сбора мусора сделан. Советский округ стал пилотной площадкой. В ближайшее время планируется установить подобные контейнеры и в Пролетарском округе Тулы.Как рассказал депутат Государственной Думы РФ Николай Петрунин, «мы услышали самые добрые слова в отношении проекта. В России объявлен Год экологии, но я считаю, что этот год должен закончиться не 31 декабря 2017-го. Он должен продолжаться и стать образом нашей жизни».







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